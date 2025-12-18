"
Un hombre irá 6 meses preso por violentar y hostigar a su expareja

Cristian Ramón Chena fue condenado por los delitos de amenazas simples, daño simple y desobediencia a una orden judicial.

La Justicia condenó a Cristian Ramón Chena a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de amenazas simples, daño simple y desobediencia a una orden judicial, en concurso real, en perjuicio de su ex pareja J.V. y de la administración pública. Además, se ordenó su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, la cual deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según se acreditó en la causa, Chena mantuvo una relación de pareja durante aproximadamente 20 años con J.V., con quien tuvo dos hijos, hoy de 19 y 17 años. Durante la convivencia, el condenado ejerció violencia física, psicológica y económica, que incluyó rotura de objetos, insultos, amenazas, celos excesivos y agresiones. Si bien la víctima no había realizado denuncias penales con anterioridad, sí había solicitado medidas de protección.

En ese marco, el 12 de junio de 2024, el Segundo Juzgado de Familia, con intervención de la jueza subrogante Marisa Valdez, dispuso una prohibición de acercamiento para Chena a menos de 300 metros del domicilio de la víctima, así como la prohibición de molestar, amenazar u hostigar por cualquier medio. Las medidas estaban vigentes y debidamente notificadas.

Tras los hechos de violencia, J.V. decidió finalizar la relación y se trasladó a vivir a la casa de su madre junto a sus hijos y su hermana menor de 14 años, a quien se encuentra al cuidado.

No obstante, el 24 de abril de 2025, el condenado protagonizó una serie de episodios que derivaron en la denuncia penal. Cerca de las 2:30 de la madrugada, se presentó en motocicleta en el domicilio de su ex pareja y arrojó piedras contra la puerta de ingreso. La víctima y su hermana escucharon los ruidos y lograron identificarlo antes de que se retirara.

Horas más tarde, alrededor de las 11:30, Chena volvió al lugar y, desde su motocicleta, amenazó a J.V. con la frase: “Ya te voy a enganchar en la calle”. La mujer llamó al 911, pero cuando arribó el móvil policial el acusado ya se había dado a la fuga.

El tercer y más grave episodio ocurrió esa misma noche, cerca de las 20:30, cuando Chena interceptó a la víctima en la vía pública, en inmediaciones del ingreso al Barrio Sierras de Marquesado, mientras caminaba junto a su hermana. Al advertir su presencia, J.V. intentó comunicarse nuevamente con el 911, momento en el que el agresor le arrebató el teléfono celular —un Motorola Moto G4— y lo arrojó al suelo, provocando daños. Antes de huir, la amenazó diciéndole: “Te voy a dejar renga”.

El temor generado por estos hechos llevó a la mujer a presentarse de inmediato ante la Unidad Fiscal CAVIG para radicar la denuncia y solicitar nuevas medidas de protección.

En la sentencia, el tribunal hizo lugar al acuerdo alcanzado, declaró la culpabilidad del imputado y tuvo en cuenta que Chena registraba una condena previa, lo que influyó en la imposición de una pena de cumplimiento efectivo. Asimismo, dispuso su detención preventiva hasta que el fallo adquiera firmeza.

