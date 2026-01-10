Un procedimiento policial realizado en San Juan terminó con la detención de un joven de 22 años que se hacía pasar por integrante de una fuerza de seguridad y circulaba armado por la vía pública. El hecho ocurrió durante recorridas preventivas y derivó en la intervención del sistema de flagrancia.
Vestía como policía y portaba un arma: terminó detenido en flagrancia
