Vestía como policía y portaba un arma: terminó detenido en flagrancia

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de elementos de uso táctico y vestimenta similar a la utilizada por fuerzas de seguridad. Entre ellos, un pantalón y una chomba táctica, borcegos, cinturón interno, pistolera tipo muslera, pasamontañas e insignias apócrifas que no correspondían a ninguna fuerza oficial.

El joven fue identificado por su apellido, Videla, con domicilio en la localidad de Cañada Honda, departamento Sarmiento. Debido a la gravedad de la situación y al riesgo que este tipo de maniobras representa para la seguridad pública, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial, que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia, imputado por los delitos de usurpación de identidad y tenencia ilegítima de arma. Todo el material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.