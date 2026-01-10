"
Vestía como policía y portaba un arma: terminó detenido en flagrancia

Un joven de 22 años fue detenido tras ser sorprendido en la vía pública con indumentaria policial apócrifa, un arma y equipamiento táctico. Quedó imputado por usurpación de identidad y tenencia ilegítima de arma.

Un procedimiento policial realizado en San Juan terminó con la detención de un joven de 22 años que se hacía pasar por integrante de una fuerza de seguridad y circulaba armado por la vía pública. El hecho ocurrió durante recorridas preventivas y derivó en la intervención del sistema de flagrancia.

El episodio se registró en la intersección de calles Rivadavia y Joaquín Torrent, donde un efectivo que patrullaba en motocicleta advirtió a un sujeto que vestía indumentaria similar a la utilizada por personal policial y portaba una muslera táctica, en cuyo interior aparentaba llevar un arma de fuego.

Al ser interceptado e identificado, el joven aseguró pertenecer a la Policía de San Juan. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, se constató que la información era falsa. Ante la sospecha, se realizó un palpado de urgencia que permitió confirmar que llevaba consigo un arma de aire comprimido calibre 4,5 milímetros, además de un arma blanca tipo navaja.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de elementos de uso táctico y vestimenta similar a la utilizada por fuerzas de seguridad. Entre ellos, un pantalón y una chomba táctica, borcegos, cinturón interno, pistolera tipo muslera, pasamontañas e insignias apócrifas que no correspondían a ninguna fuerza oficial.

El joven fue identificado por su apellido, Videla, con domicilio en la localidad de Cañada Honda, departamento Sarmiento. Debido a la gravedad de la situación y al riesgo que este tipo de maniobras representa para la seguridad pública, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial, que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia, imputado por los delitos de usurpación de identidad y tenencia ilegítima de arma. Todo el material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.

