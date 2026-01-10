Recambio de quincena: Agua Negra fluido y hasta 3 horas de espera en Mendoza

Desde los organismos oficiales reiteraron las recomendaciones habituales para quienes transitan por la zona: circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución, debido a trabajos de mantenimiento que realiza personal de Vialidad Nacional en distintos tramos del camino.

Demoras en el cruce por Mendoza

La situación es diferente en el Paso Internacional Cristo Redentor – complejo Los Libertadores, donde el tránsito es considerablemente más lento. Luego del cierre total del jueves por tormentas en la alta montaña, la circulación se habilitó nuevamente el viernes.

Durante las primeras horas de este sábado, se registraban demoras de unos 40 minutos del lado chileno, pero con el correr de la mañana la espera se extendió hasta tres horas, con largas filas de vehículos desde la zona de los cobertizos sobre la Ruta 7.

Teléfonos útiles para los viajeros

Las autoridades difundieron un listado de contactos de utilidad para quienes circulen por la zona cordillerana o crucen hacia Chile:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

0800-222-6272 / 0800-333-0073

Lunes a viernes de 9 a 18

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

(+54) 264 4307246 / 4307251 / 4307208

[email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

(+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

Blanco 625, 5º piso, oficina 53 – Valparaíso

[email protected]

Atención de 9 a 17

Gendarmería Nacional Argentina

Sección Las Flores: (+54) 2647 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

Dirección Nacional de Vialidad

(+54) 264 4213534 / 4212966 / 4212532

[email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Rodeo, departamento Iglesia

Emergencias: 107

Finalmente, recordaron que para comunicarse desde Argentina a Chile se debe marcar (+56) + código de zona + número para teléfonos fijos, y (+56) (9) + número para celulares.