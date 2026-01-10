"
Recambio de quincena: Agua Negra fluido y hasta 3 horas de espera en Mendoza

En el inicio del recambio de quincena, el Paso de Agua Negra se mantiene habilitado y sin demoras relevantes, mientras que por Mendoza se registran largas filas y esperas de hasta tres horas.

Como ocurre cada fin de semana, el tránsito vehicular en los pasos fronterizos hacia Chile registra un movimiento intenso, situación que se profundiza en la antesala del recambio de quincena. En ese contexto, el Paso Internacional de Agua Negra presenta una situación estable, mientras que el cruce por Mendoza muestra importantes demoras.

Este sábado, las autoridades provinciales informaron que el Paso de Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 7 a 17 horas, sin registrarse esperas significativas para quienes cruzan hacia el país vecino.

Según relataron algunos turistas, la jornada del viernes presentó una apertura demorada, producto de tareas de mantenimiento realizadas del lado chileno de la cordillera, aunque la circulación se normalizó durante el día.

Desde los organismos oficiales reiteraron las recomendaciones habituales para quienes transitan por la zona: circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución, debido a trabajos de mantenimiento que realiza personal de Vialidad Nacional en distintos tramos del camino.

Demoras en el cruce por Mendoza

La situación es diferente en el Paso Internacional Cristo Redentor – complejo Los Libertadores, donde el tránsito es considerablemente más lento. Luego del cierre total del jueves por tormentas en la alta montaña, la circulación se habilitó nuevamente el viernes.

Durante las primeras horas de este sábado, se registraban demoras de unos 40 minutos del lado chileno, pero con el correr de la mañana la espera se extendió hasta tres horas, con largas filas de vehículos desde la zona de los cobertizos sobre la Ruta 7.

Teléfonos útiles para los viajeros

Las autoridades difundieron un listado de contactos de utilidad para quienes circulen por la zona cordillerana o crucen hacia Chile:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

  • 0800-222-6272 / 0800-333-0073

  • Lunes a viernes de 9 a 18

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

  • (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

  • Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

  • Blanco 625, 5º piso, oficina 53 – Valparaíso

  • [email protected]

  • Atención de 9 a 17

Gendarmería Nacional Argentina

  • Sección Las Flores: (+54) 2647 497002

  • Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

Dirección Nacional de Vialidad

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

  • Rodeo, departamento Iglesia

  • Emergencias: 107

Finalmente, recordaron que para comunicarse desde Argentina a Chile se debe marcar (+56) + código de zona + número para teléfonos fijos, y (+56) (9) + número para celulares.

