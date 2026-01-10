Promesas irreales y millones perdidos: el mapa de las estafas digitales en San Juan
Promesas de inversiones irreales, llamados engañosos y transferencias millonarias forman parte de un esquema de estafas virtuales que se repite en San Juan y tiene a los jubilados como principales blancos.
Las estafas virtuales continúan en aumento en San Juan y mantienen bajo investigación a una red de maniobras fraudulentas que se repiten con distintas modalidades, pero con un mismo objetivo: obtener grandes sumas de dinero mediante engaños vinculados a inversiones inexistentes y falsos beneficios comerciales.
Durante los últimos meses, las pesquisas se concentraron en reconstruir el recorrido del dinero transferido por las víctimas, una tarea clave para identificar a los responsables. En ese marco, se avanzó con el bloqueo de cuentas bancarias y el pedido de informes a distintas entidades financieras, con el fin de analizar movimientos, transferencias y posibles cuentas intermediarias utilizadas para ocultar el destino final de los fondos.
Los hechos investigados abarcan distintos episodios registrados a lo largo de 2025 y presentan un patrón reiterado. En varios casos, las víctimas fueron captadas a través de publicaciones falsas en redes sociales que ofrecían supuestas inversiones en empresas nacionales, con promesas de ganancias rápidas y rendimientos elevados. En al menos dos situaciones, las pérdidas económicas rondaron cifras millonarias, tras transferencias realizadas bajo la creencia de estar invirtiendo en acciones legítimas.
Desde la segunda mitad de diciembre, las denuncias se incrementaron de manera significativa. La mayoría comparte un elemento común: los engaños apuntan principalmente a jubilados, a quienes se les ofrecen descuentos extraordinarios en combustibles o beneficios financieros imposibles de sostener, como rendimientos mensuales muy por encima de cualquier inversión real. La misma metodología fue utilizada para captar a usuarios de una reconocida tarjeta de crédito, utilizando su nombre como anzuelo para generar confianza.
En paralelo a estas maniobras digitales, también se detectaron estafas telefónicas con una operatoria similar. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado Viernes en San Juan, cuando un jubilado fue contactado por teléfono por personas que se hicieron pasar por empleados bancarios especializados. Mediante un diálogo cuidadosamente armado, lograron obtener datos personales y claves de acceso al home banking con el pretexto de verificar información.
Minutos después de finalizar la llamada, la víctima advirtió que el dinero que tenía en su cuenta había sido retirado y que, además, figuraba un préstamo de varios millones de pesos solicitado a su nombre, cuyo monto ya había sido transferido a una cuenta desconocida. Tras la denuncia, se dispuso el bloqueo de la cuenta mientras se intenta rastrear el destino de los fondos.
Las investigaciones apuntan a reconstruir la cadena completa de transferencias, identificar cuentas puente y determinar el rol de cada una dentro de la maniobra. Este seguimiento financiero es considerado fundamental para desarticular las estafas y evitar que continúen sumando víctimas.
Desde el ámbito judicial insisten en la importancia de la prevención. Recomiendan desconfiar de cualquier propuesta que prometa beneficios desproporcionados, evitar brindar datos personales o bancarios por teléfono o redes sociales y realizar la denuncia inmediata ante cualquier intento de fraude. La advertencia se refuerza especialmente para adultos mayores, quienes se han convertido en uno de los principales blancos de este tipo de delitos.