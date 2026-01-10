Promesas irreales y millones perdidos: el mapa de las estafas digitales en San Juan

image

Desde la segunda mitad de diciembre, las denuncias se incrementaron de manera significativa. La mayoría comparte un elemento común: los engaños apuntan principalmente a jubilados, a quienes se les ofrecen descuentos extraordinarios en combustibles o beneficios financieros imposibles de sostener, como rendimientos mensuales muy por encima de cualquier inversión real. La misma metodología fue utilizada para captar a usuarios de una reconocida tarjeta de crédito, utilizando su nombre como anzuelo para generar confianza.

En paralelo a estas maniobras digitales, también se detectaron estafas telefónicas con una operatoria similar. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado Viernes en San Juan, cuando un jubilado fue contactado por teléfono por personas que se hicieron pasar por empleados bancarios especializados. Mediante un diálogo cuidadosamente armado, lograron obtener datos personales y claves de acceso al home banking con el pretexto de verificar información.

Minutos después de finalizar la llamada, la víctima advirtió que el dinero que tenía en su cuenta había sido retirado y que, además, figuraba un préstamo de varios millones de pesos solicitado a su nombre, cuyo monto ya había sido transferido a una cuenta desconocida. Tras la denuncia, se dispuso el bloqueo de la cuenta mientras se intenta rastrear el destino de los fondos.

Las investigaciones apuntan a reconstruir la cadena completa de transferencias, identificar cuentas puente y determinar el rol de cada una dentro de la maniobra. Este seguimiento financiero es considerado fundamental para desarticular las estafas y evitar que continúen sumando víctimas.

Desde el ámbito judicial insisten en la importancia de la prevención. Recomiendan desconfiar de cualquier propuesta que prometa beneficios desproporcionados, evitar brindar datos personales o bancarios por teléfono o redes sociales y realizar la denuncia inmediata ante cualquier intento de fraude. La advertencia se refuerza especialmente para adultos mayores, quienes se han convertido en uno de los principales blancos de este tipo de delitos.

Por Gabriel Rotter.