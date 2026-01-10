Brutal impacto en esquina céntrica: una mujer salió despedida y terminó hospitalizada

“Nos chocaron de costado, no nos vieron. El golpe fue tan fuerte que nos llevaron puestos y nos arrastraron hasta el supermercado”, expresó.

Las consecuencias del choque fueron severas. Cristina Alcocer, pareja del conductor, fue la más afectada. A raíz del impacto, salió despedida de la camioneta, cayó al asfalto y las ruedas del propio vehículo le pasaron por encima de las piernas, además de sufrir un fuerte golpe en la cabeza contra una de las puertas. Fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson con traumatismo de cráneo y lesiones múltiples, y permanece bajo estrictos controles médicos para descartar fracturas u otras complicaciones.

Las hijas del conductor también resultaron heridas. Florencia García, de 21 años, presentó golpes en la zona torácica y quedó en observación mientras se le realizaban tomografías para descartar lesiones internas. Victoria García, de 18 años, sufrió traumatismos en la zona del cuello y también fue sometida a estudios por imágenes. En tanto, otra hija menor, también llamada Victoria, sufrió golpes leves y fue dada de alta tras ser atendida.

La quinta ocupante de la camioneta, Luciana García, presentó golpes en distintas partes del cuerpo y una fuerte crisis nerviosa tras el siniestro, por lo que quedó en observación médica en el Hospital Rawson.

El propio conductor no resultó ileso. García sufrió traumatismo craneal, múltiples golpes y la dislocación del hueso meñique de la mano derecha, producto del violento sacudón y el impacto contra el interior del vehículo.

“El golpe fue tan fuerte que nos arrancaron la compuerta trasera. Ya íbamos pasando cuando nos impactaron. Mientras ellas estén bien, lo demás se arregla”, sostuvo.

En el lugar del hecho trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las primeras pericias. Fuentes oficiales confirmaron que al conductor de la camioneta y al del auto implicado, se le practicaron dosajes de alcoholemia, el cual arrojó resultado 0,0, descartando consumo de alcohol en ambos.

Por estas horas, la Policía avanza con la investigación para determinar la mecánica exacta del siniestro y establecer responsabilidades. El estado de salud de los heridos continúa siendo monitoreado, especialmente el de Cristina Alcocer, quien sufrió las consecuencias más graves del violento choque.