Preocupación en el Parque de Mayo por carne con vidrio para animales
Una ONG proteccionista alertó sobre la presencia de bolitas de carne con vidrio en el Parque de Mayo. El riesgo es alto para mascotas y animales callejeros y pidieron extremar cuidados.
Una grave advertencia encendió la alarma entre vecinos y proteccionistas en San Juan. La organización Huellitas en el Camino SJ alertó a través de redes sociales sobre la presencia de bolitas de carne con vidrio en su interior en el Parque de Mayo, un hecho que representa un serio riesgo para mascotas y animales en situación de calle.
El mensaje, breve pero contundente, señalaba: “CUIDADO. Bolitas de carne con vidrio adentro en el Parque de Mayo”. La publicación generó rápida preocupación y una fuerte reacción entre usuarios que frecuentan el principal pulmón verde de la capital sanjuanina.
Desde la ONG remarcaron que este tipo de acciones constituyen una amenaza directa y deliberada contra perros y gatos, ya que el vidrio oculto dentro de alimentos puede provocar lesiones internas graves, hemorragias e incluso la muerte.
Las proteccionistas explicaron que este método suele afectar principalmente a perros que pasean con sus dueños y a animales callejeros, que consumen restos de comida encontrados en espacios públicos sin posibilidad de detectar el peligro.
Tras la advertencia, desde Huellitas en el Camino SJ solicitaron a la comunidad extremar los cuidados al circular por el Parque de Mayo, especialmente quienes concurren con mascotas. Entre las recomendaciones difundidas se encuentran: no permitir que los animales coman del suelo, pasearlos siempre con correa, revisar el área ante la presencia de alimentos sospechosos y dar aviso inmediato a las autoridades o a organizaciones proteccionistas.
Además, pidieron difundir la información para evitar que más animales resulten afectados. Desde el ámbito proteccionista recordaron que el maltrato animal está penado por la ley y que este tipo de acciones no solo atentan contra los animales, sino también contra la convivencia y la seguridad en espacios públicos.
El Parque de Mayo es uno de los lugares más concurridos de la ciudad para paseos, actividades recreativas y caminatas con mascotas, por lo que la advertencia generó especial inquietud entre los vecinos.