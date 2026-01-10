Preocupación en el Parque de Mayo por carne con vidrio para animales

image

Las proteccionistas explicaron que este método suele afectar principalmente a perros que pasean con sus dueños y a animales callejeros, que consumen restos de comida encontrados en espacios públicos sin posibilidad de detectar el peligro.

Tras la advertencia, desde Huellitas en el Camino SJ solicitaron a la comunidad extremar los cuidados al circular por el Parque de Mayo, especialmente quienes concurren con mascotas. Entre las recomendaciones difundidas se encuentran: no permitir que los animales coman del suelo, pasearlos siempre con correa, revisar el área ante la presencia de alimentos sospechosos y dar aviso inmediato a las autoridades o a organizaciones proteccionistas.

Embed - Huellitas En el Camino on Instagram: "DAN AVISO URGENTE. CUIDADO BOLITAS DE CARNE CON VIDRIO ADENTRO EN EL PARQUE DE MAYO. DIFUNDIR" View this post on Instagram

Además, pidieron difundir la información para evitar que más animales resulten afectados. Desde el ámbito proteccionista recordaron que el maltrato animal está penado por la ley y que este tipo de acciones no solo atentan contra los animales, sino también contra la convivencia y la seguridad en espacios públicos.

El Parque de Mayo es uno de los lugares más concurridos de la ciudad para paseos, actividades recreativas y caminatas con mascotas, por lo que la advertencia generó especial inquietud entre los vecinos.