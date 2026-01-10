Revelación: el Vaticano habría mediado una salida negociada para Nicolás Maduro

image

El plan contemplaba que Maduro pudiera abandonar Venezuela y establecerse en el exterior bajo protección internacional, en lo que algunos diplomáticos describieron como un “exilio dorado”. El objetivo central habría sido evitar una escalada de violencia interna y un colapso institucional que profundizara la crisis venezolana.

El rechazo de Estados Unidos y el rol de Trump

Sin embargo, estas iniciativas no habrían prosperado. Según la revelación, el entonces presidente estadounidense Donald Trump habría rechazado cualquier tipo de negociación que implicara permitir que Maduro escapara de enfrentar cargos por narcoterrorismo en la justicia norteamericana.

Desde la Casa Blanca, la postura habría sido clara: no aceptar acuerdos que ofrecieran inmunidad o salvoconductos a quien Washington considera responsable de delitos graves. Esa negativa habría dejado sin margen a los intentos de mediación impulsados desde el Vaticano y respaldados por otros actores internacionales.

Una carrera diplomática contrarreloj antes de la captura

El informe describe este proceso como una verdadera carrera global contrarreloj, en la que distintos gobiernos y mediadores intentaron encontrar una solución política antes de que se activara un operativo definitivo contra Maduro. La preocupación compartida era que una caída abrupta del régimen derivara en mayor inestabilidad regional.

Finalmente, ante la falta de consenso y el rechazo estadounidense a cualquier salida negociada, el camino diplomático se habría cerrado. La captura de Maduro marcó así el final de una serie de gestiones secretas que, según la investigación, tuvieron al Vaticano como uno de sus principales focos de articulación.