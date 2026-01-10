El Giro del Sol vive una etapa clave con largada y llegada en Chimbas
El XXIV Giro del Sol continúa este sábado con una exigente segunda etapa de 152,8 kilómetros, con largada y llegada en Chimbas y pasos clave por Ullum y Punta Negra.
Tras un arranque vibrante, el XXIV Giro del Sol continúa este sábado 10 de enero con el desarrollo de su segunda etapa, considerada una de las más duras y determinantes de la competencia. La jornada tendrá como epicentro al departamento Chimbas, donde se realizará tanto la largada como la llegada.
En la etapa inaugural, el chileno Felipe Pizarro se quedó con la victoria tras una definición electrizante, resultado que lo posicionó como líder de la clasificación general.
La segunda etapa contará con un recorrido aproximado de 152,8 kilómetros, con el trazado Chimbas–Ullum–Chimbas como eje central. La concentración y firma de planillas está prevista para las 14:45 en la Plaza Departamental de Chimbas, mientras que la salida neutralizada se realizará a las 15:45. La largada real será a las 16:00, desde la intersección de calle Centenario y Misiones.
El circuito combinará sectores urbanos, rutas rápidas y ascensos de alta exigencia. Entre los tramos más destacados se encuentran las subidas al Dique de Ullum y al Paredón del Dique Punta Negra, además del paso por la exigente Ruta Interlagos, puntos que suelen marcar diferencias en la clasificación general.
El trazado oficial incluye el paso por calle Misiones, Centenario, Salta y Avenida Benavídez, el ingreso al Camping El Pinar, la subida al Dique de Ullum, el tránsito por la Municipalidad de Ullum, el ascenso a Punta Negra y el retorno a Chimbas. El cierre de la etapa estará marcado por tres giros finales al circuito urbano, con llegada frente a la Plaza Departamental.
La jornada contará con dos metas de montaña, tres metas sprint bonificadas y varias pasadas especiales, lo que la convierte en una etapa estratégica para los equipos.
Clasificaciones tras la 1ª etapa
General: Felipe Pizarro – 2h 40m 40s – 125 km
Sub 23: Ramiro Videla – 2h 41m 05s – 125 km
Metas Sprint: Gerardo Tivani – 5 puntos
Por su recorrido y exigencia, esta segunda etapa se perfila como clave para el ordenamiento de la general, en una edición del Giro del Sol que promete mantener la emoción hasta el final.