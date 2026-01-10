El Giro del Sol vive una etapa clave con largada y llegada en Chimbas

El circuito combinará sectores urbanos, rutas rápidas y ascensos de alta exigencia. Entre los tramos más destacados se encuentran las subidas al Dique de Ullum y al Paredón del Dique Punta Negra, además del paso por la exigente Ruta Interlagos, puntos que suelen marcar diferencias en la clasificación general.

El trazado oficial incluye el paso por calle Misiones, Centenario, Salta y Avenida Benavídez, el ingreso al Camping El Pinar, la subida al Dique de Ullum, el tránsito por la Municipalidad de Ullum, el ascenso a Punta Negra y el retorno a Chimbas. El cierre de la etapa estará marcado por tres giros finales al circuito urbano, con llegada frente a la Plaza Departamental.

La jornada contará con dos metas de montaña, tres metas sprint bonificadas y varias pasadas especiales, lo que la convierte en una etapa estratégica para los equipos.

Clasificaciones tras la 1ª etapa

General: Felipe Pizarro – 2h 40m 40s – 125 km

Sub 23: Ramiro Videla – 2h 41m 05s – 125 km

Metas Sprint: Gerardo Tivani – 5 puntos

Por su recorrido y exigencia, esta segunda etapa se perfila como clave para el ordenamiento de la general, en una edición del Giro del Sol que promete mantener la emoción hasta el final.