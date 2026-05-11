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Garrafa Hogar: inicia nueva recorrida y reforzará controles de seguridad

El programa Garrafa Hogar volverá antes de fin de mes. Rivadavia será el primer departamento alcanzado y el lanzamiento oficial será el 18 de mayo.

Con la llegada de las bajas temperaturas y en medio de una fuerte demanda por parte de los vecinos, el programa Garrafa Hogar volverá a implementarse en San Juan antes de fin de mes. Tal como había adelantado este medio, el operativo ya tiene fecha estimada de lanzamiento y comenzará en el departamento Rivadavia.

La confirmación fue realizada por la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, quien adelantó que el próximo lunes 18 de mayo, a las 9 de la mañana, se realizará la presentación oficial donde se informarán los precios y el cronograma completo de recorridas.

Desde allí comenzará el operativo que recorrerá los 19 departamentos de la provincia durante los meses más fríos del año, con el objetivo de acercar gas envasado a precios más bajos que los del mercado.

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Actualmente, una garrafa de 10 kilos ronda los $30.000 en comercios particulares, por lo que desde el Gobierno provincial esperan que el programa vuelva a convertirse en una herramienta clave para aliviar el bolsillo de muchas familias sanjuaninas.

Pero este año el enfoque no estará puesto únicamente en el precio. Según explicó Carrizo, uno de los ejes centrales será la seguridad en los hogares, a partir de los controles sobre envases vencidos o en mal estado que fueron detectados durante los operativos anteriores.

“Hay garrafas que no están en condiciones y este programa las saca de circulación”, sostuvo la funcionaria, al remarcar que durante 2025 encontraron envases rellenados ilegalmente o con fallas que representaban riesgos para los usuarios.

Además, adelantaron que este año buscarán ampliar la cantidad de puntos de atención en cada departamento, especialmente en zonas alejadas o sin conexión a gas natural, para lograr una mayor cobertura territorial.

Las expectativas oficiales son altas. El año pasado se vendieron más de 11 mil unidades y, según indicaron desde Defensa al Consumidor, este año esperan superar esa cifra debido a la cantidad de consultas que ya comenzaron a recibir sobre el regreso del programa.

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