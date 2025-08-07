"Garrafa Hogar", impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, iniciará un nuevo recorrido por tres departamentos con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, orientado a mitigar el impacto de las bajas temperaturas.
Garrafa Hogar: cronograma de visitas a departamentos alejados
El programa provincial visitará Ullum, Jáchal y Valle Fértil durante la segunda semana de agosto, con precios accesibles para las familias.