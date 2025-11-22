"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > ministra

La ministra Palma valoró el transporte, los stands y la organización de la FNS

La ministra de Gobierno, Laura Palma, visitó el stand de Canal 8 y resaltó la gran convocatoria, el funcionamiento del transporte y las novedades de los municipios y empresas en la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol.

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol volvió a mostrar un predio colmado y un clima festivo que atrajo a miles de sanjuaninos. En medio del recorrido, la ministra de Gobierno, Laura Palma, se acercó al stand de Canal 8 para dialogar sobre la jornada, el movimiento del público y las propuestas que ofrece la feria.

Muy felices en esta tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol, una cantidad de gente impresionante”, expresó al inicio de la entrevista. La funcionaria remarcó que muchos visitantes continúan llegando incluso avanzada la noche. “La noche amerita para que sigan viniendo… ayer ingresaban hasta tarde incluso”, señaló.

Embed - Laura Palma ministra de Gobierno en el Stand de Canal 8 FNS2025

Además, recordó que el servicio de transporte se mantiene durante gran parte de la jornada: “Los colectivos van a salir hasta las 10 de la noche hacia el estadio, así que no hay motivo para no llegar”.

Te puede interesar...

Recorrida por los stands y novedades provinciales

La ministra contó que aprovechó la tarde para recorrer la feria, especialmente los espacios municipales. “Todos han mostrado propuestas interesantes, sobre todo de emprendedores locales, así que felicitarlos”, destacó. También valoró la propuesta de los stands gubernamentales: “Son interesantes porque hay juegos interactivos, actividades para toda la familia y regalitos”.

En cuanto al sector privado, resaltó su visita al stand de la empresa de transporte Libertador, que presentó dos nuevas unidades. “Una de ellas es AGNC, muy moderna, con mucha tecnología y una carrocería bajita, cómoda para la gente”, explicó. La otra unidad, detalló, incorpora “el chasis más moderno del mercado, lo que mejora la experiencia de viaje”.

Palma subrayó que estos desarrollos se enmarcan en los objetivos provinciales: “San Juan va hacia una transición energética: colectivos eléctricos, a gas… son más económicos y cuidan el ambiente”.

Uno de los espacios más concurridos del Ministerio de Gobierno es el destinado a matrimonios y uniones convivenciales en lugares emblemáticos. “Este año incorporamos la posibilidad de inscribir la unión convivencial y están viniendo muchos a hacerlo”, contó. Entre risas, sumó una anécdota: “Una chica dijo: ‘el año pasado me inscribí para el matrimonio emblemático, ahora vengo para la unión convivencial’… Yo les dije: les doy un año más”.

La ministra confirmó que durante la jornada se concretaron varias inscripciones: “Ayer presencié una unión convivencial y hoy están inscribiendo otra”.

Los shows y la elección personal de Palma

Consultada por sus gustos en la programación artística de la noche, Palma no dudó: “Nicki Nicole. Vamos a bailar con Nicki hoy”, respondió entre risas, antes de cantar un fragmento de “En la intimidad”.

También mencionó que sus hijos mayores asistirían al show: “Hoy vienen los dos más grandes… mamá está trabajando”, comentó, y agregó que mañana deberá cumplir con la promesa de llevarles souvenirs: “En todos los stands van dando algo, así que me reclaman las sorpresas”.

Antes de despedirse, la funcionaria dejó un mensaje para el equipo que trabaja detrás de la organización: “Me saco el sombrero con toda la organización y con cada uno de mis compañeros. Todo el equipo del Ministerio de Gobierno se ha puesto la camiseta y está trabajando para la gente”.

Finalmente, agradeció el comportamiento del público: “Gracias a los sanjuaninos por venir, por disfrutar de la fiesta y por hacer de esta fiesta lo que es: una celebración para toda la familia”.

Temas

Te puede interesar