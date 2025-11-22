La ministra Palma valoró el transporte, los stands y la organización de la FNS

Recorrida por los stands y novedades provinciales

La ministra contó que aprovechó la tarde para recorrer la feria, especialmente los espacios municipales. “Todos han mostrado propuestas interesantes, sobre todo de emprendedores locales, así que felicitarlos”, destacó. También valoró la propuesta de los stands gubernamentales: “Son interesantes porque hay juegos interactivos, actividades para toda la familia y regalitos”.

En cuanto al sector privado, resaltó su visita al stand de la empresa de transporte Libertador, que presentó dos nuevas unidades. “Una de ellas es AGNC, muy moderna, con mucha tecnología y una carrocería bajita, cómoda para la gente”, explicó. La otra unidad, detalló, incorpora “el chasis más moderno del mercado, lo que mejora la experiencia de viaje”.

Palma subrayó que estos desarrollos se enmarcan en los objetivos provinciales: “San Juan va hacia una transición energética: colectivos eléctricos, a gas… son más económicos y cuidan el ambiente”.

Uno de los espacios más concurridos del Ministerio de Gobierno es el destinado a matrimonios y uniones convivenciales en lugares emblemáticos. “Este año incorporamos la posibilidad de inscribir la unión convivencial y están viniendo muchos a hacerlo”, contó. Entre risas, sumó una anécdota: “Una chica dijo: ‘el año pasado me inscribí para el matrimonio emblemático, ahora vengo para la unión convivencial’… Yo les dije: les doy un año más”.

La ministra confirmó que durante la jornada se concretaron varias inscripciones: “Ayer presencié una unión convivencial y hoy están inscribiendo otra”.

Los shows y la elección personal de Palma

Consultada por sus gustos en la programación artística de la noche, Palma no dudó: “Nicki Nicole. Vamos a bailar con Nicki hoy”, respondió entre risas, antes de cantar un fragmento de “En la intimidad”.

También mencionó que sus hijos mayores asistirían al show: “Hoy vienen los dos más grandes… mamá está trabajando”, comentó, y agregó que mañana deberá cumplir con la promesa de llevarles souvenirs: “En todos los stands van dando algo, así que me reclaman las sorpresas”.

Antes de despedirse, la funcionaria dejó un mensaje para el equipo que trabaja detrás de la organización: “Me saco el sombrero con toda la organización y con cada uno de mis compañeros. Todo el equipo del Ministerio de Gobierno se ha puesto la camiseta y está trabajando para la gente”.

Finalmente, agradeció el comportamiento del público: “Gracias a los sanjuaninos por venir, por disfrutar de la fiesta y por hacer de esta fiesta lo que es: una celebración para toda la familia”.