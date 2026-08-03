El comercio sanjuanino comienza a palpitar una de las fechas más importantes del año para el sector juguetero, el Día del Niño. Si bien las ventas todavía no muestran un fuerte repunte, desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan aseguran que hay expectativas en cuanto a ventas. En paralelo, la entidad, junto con la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), lanzó la campaña nacional #QueremosJuguetes, una iniciativa que busca incentivar la compra de juguetes tradicionales por encima de los dispositivos tecnológicos, con el objetivo de recuperar los espacios de encuentro familiar y promover el juego compartido de forma presencial. Juguetes tradicionales por encima de los dispositivos tecnológicos, con el objetivo de recuperar los espacios de encuentro familiar y promover el juego compartido de forma presencial.
Día del Niño: alientan a que se compren más juguetes antes que pantallas
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete, lanzó la campaña nacional #QueremosJuguetes. El objetivo es recuperar el espacio de juego, sobre el uso de pantallas.