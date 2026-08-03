Día del Niño: alientan a que se compren más juguetes antes que pantallas

Los números acompañan ese cambio de preferencias. Durante el primer semestre de 2026, las importaciones de juguetes cayeron un 11,7% en valor y un 9,5% en volumen respecto del mismo período del año pasado. En contrapartida, la categoría de juegos creció un 24,9% en valor y un 59,5% en volumen, consolidándose como uno de los segmentos con mayor demanda.

Para incentivar el consumo, la CAIJ acordó promociones especiales con distintas entidades bancarias y plataformas de pago, que incluyen descuentos y cuotas sin interés durante los días previos al Día del Niño.

Para el sector juguetero, esta celebración representa cerca del 60% de las ventas anuales, por lo que las expectativas están puestas en que el movimiento comercial de los próximos días permita revertir el difícil inicio de año.

Con respecto a la atención de las jugueterías durante los días previos, desde la Cámara de Comercio de San Juan señalaron que todavía es prematuro definir un horario especial de atención. La decisión dependerá del comportamiento de las ventas durante la próxima semana, cuando históricamente se concentra la mayor cantidad de compras.