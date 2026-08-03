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Día del Niño: alientan a que se compren más juguetes antes que pantallas

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete, lanzó la campaña nacional #QueremosJuguetes. El objetivo es recuperar el espacio de juego, sobre el uso de pantallas.

El comercio sanjuanino comienza a palpitar una de las fechas más importantes del año para el sector juguetero, el Día del Niño. Si bien las ventas todavía no muestran un fuerte repunte, desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan aseguran que hay expectativas en cuanto a ventas. En paralelo, la entidad, junto con la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), lanzó la campaña nacional #QueremosJuguetes, una iniciativa que busca incentivar la compra de juguetes tradicionales por encima de los dispositivos tecnológicos, con el objetivo de recuperar los espacios de encuentro familiar y promover el juego compartido de forma presencial. Juguetes tradicionales por encima de los dispositivos tecnológicos, con el objetivo de recuperar los espacios de encuentro familiar y promover el juego compartido de forma presencial.

La propuesta llega en un contexto complejo para el sector, luego de un primer semestre marcado por la caída del consumo. Sin embargo, desde la industria destacan algunos indicadores positivos que reflejan un renovado interés de las familias por los juegos físicos y las actividades recreativas alejadas de las pantallas.

Entre los productos más consultados para este Día del Niño aparecen los bloques magnéticos, rompecabezas, juegos de mesa, pelotas, artículos deportivos, peluches inspirados en Toy Story y juguetes sensoriales.

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Los números acompañan ese cambio de preferencias. Durante el primer semestre de 2026, las importaciones de juguetes cayeron un 11,7% en valor y un 9,5% en volumen respecto del mismo período del año pasado. En contrapartida, la categoría de juegos creció un 24,9% en valor y un 59,5% en volumen, consolidándose como uno de los segmentos con mayor demanda.

Para incentivar el consumo, la CAIJ acordó promociones especiales con distintas entidades bancarias y plataformas de pago, que incluyen descuentos y cuotas sin interés durante los días previos al Día del Niño.

Para el sector juguetero, esta celebración representa cerca del 60% de las ventas anuales, por lo que las expectativas están puestas en que el movimiento comercial de los próximos días permita revertir el difícil inicio de año.

Con respecto a la atención de las jugueterías durante los días previos, desde la Cámara de Comercio de San Juan señalaron que todavía es prematuro definir un horario especial de atención. La decisión dependerá del comportamiento de las ventas durante la próxima semana, cuando históricamente se concentra la mayor cantidad de compras.

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