En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Ministerio de Salud desarrollará un amplio cronograma de actividades. Bajo el lema “Lactancia materna, fortalecer lo que funciona” se llevarán adelante distintas propuestas en hospitales y centros de salud de las cinco zonas sanitarias de la provincia para promover esta práctica y acompañar a las familias.
Lactancia Materna: Salud desplegará charlas y talleres en toda la provincia
Del 1 al 7 de agosto, centros de salud de las cinco zonas sanitarias llevarán adelante actividades comunitarias, charlas y dinámicas prácticas para acompañar a las familias.