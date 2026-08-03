Lactancia Materna: Salud desplegará charlas y talleres en toda la provincia

Las actividades estarán abiertas a embarazadas, puérperas, familias y comunidad en general, según cada propuesta. La mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede ocasionar daños irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo cerebral. En cambio, una adecuada alimentación desde el nacimiento favorece el crecimiento, el desarrollo y la salud de niños y niñas. La lactancia materna constituye la forma óptima de alimentar a los bebés, ya que aporta los nutrientes necesarios en la cantidad adecuada y brinda protección frente a múltiples enfermedades.

Durante toda la semana se desarrollarán talleres, consejerías, charlas, espacios de intercambio y actividades prácticas. A continuación, el cronograma completo detallado por zona sanitaria: