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Lactancia Materna: Salud desplegará charlas y talleres en toda la provincia

Del 1 al 7 de agosto, centros de salud de las cinco zonas sanitarias llevarán adelante actividades comunitarias, charlas y dinámicas prácticas para acompañar a las familias.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Ministerio de Salud desarrollará un amplio cronograma de actividades. Bajo el lema “Lactancia materna, fortalecer lo que funciona” se llevarán adelante distintas propuestas en hospitales y centros de salud de las cinco zonas sanitarias de la provincia para promover esta práctica y acompañar a las familias.

Las actividades estarán abiertas a embarazadas, puérperas, familias y comunidad en general, según cada propuesta. La mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede ocasionar daños irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo cerebral. En cambio, una adecuada alimentación desde el nacimiento favorece el crecimiento, el desarrollo y la salud de niños y niñas. La lactancia materna constituye la forma óptima de alimentar a los bebés, ya que aporta los nutrientes necesarios en la cantidad adecuada y brinda protección frente a múltiples enfermedades.

Durante toda la semana se desarrollarán talleres, consejerías, charlas, espacios de intercambio y actividades prácticas. A continuación, el cronograma completo detallado por zona sanitaria:

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Zona Sanitaria I

1 de agosto

  • CAPS Dr. Alfonso Barassi (8 a 18 hs | Comunidad en general): Jornada interdisciplinaria, consultorios integrales, talleres, charlas abiertas, recorridos por los servicios para embarazadas, puérperas, parejas y familias. Temas: lactancia materna, alimentación saludable, salud bucal del lactante, derechos de la madre y el niño, acceso a programas e intercambio de experiencias.

  • CAPS Las Margaritas (Turno mañana y tarde, al inicio | Embarazadas, puérperas, parejas y familias): Talleres sobre lactancia materna, educación, captación, recorrido por servicios, mitos y realidades, alimentación saludable, salud bucal, derechos e intercambio de experiencias.

2 de agosto

  • CAPS Comandante Cabot (8 y 16 hs | Embarazadas, puérperas y familiares): Jornada "Puertas Abiertas para la Lactancia", recorrido guiado, entrega de cronograma e inscripción. Taller práctico "Amamantar con confianza": posiciones, agarre correcto, extracción manual y conservación segura.

3 de agosto

  • CAPS Ibone Silva (Desde las 8 hs | Público en general y embarazadas): Charlas informativas, talleres y actividades de Promoción Integral Materna (PIM).

  • CAPS Monseñor Ricardo Báez Lapiur (8 a 12 hs | Usuarios del CAPS): Durante toda la semana se abordarán beneficios, prevención de la soledad y sobrecarga, cambios físicos/hormonales, mitos y realidades, posiciones, apego, mastitis, anticoncepción, alimentación/hidratación de la madre y acompañamiento sin juzgar.

  • CAPS Dr. Ruiz Aguilar (12 hs | Comunidad en general, embarazadas y mamás de bebés menores a 2 meses): Charlas sobre beneficios, técnicas y lactancia y trabajo.

  • CAPS Arturo de la Collina (8:30 hs | Embarazadas, puérperas y público general): Taller interdisciplinario sobre mitos, derechos, alimentación, extracción, conservación y almacenamiento. Sentimientos y emociones. Juegos y charlas.

4 de agosto

  • CAPS Dr. Horacio Grillo (9 hs | Embarazadas y pacientes en sala de espera): Juego "El camino a la Lactancia".

  • CAPS Costanera Norte (9:30 hs | Población del área): Taller sobre técnica de lactancia, salud, redes de apoyo y filosofía del "oro líquido".

  • CAPS Carrillo (14 hs | Embarazadas y puérperas): Charla "Lactancia materna… mucho más que un alimento", entrega de folletería, obsequios y agasajo.

  • CAPS Ibone Silva (Turno tarde | Embarazadas): Charla sobre mitos de la lactancia.

  • Centro de Salud Villa María (Durante la jornada | Comunidad en general): Administración de leche humana y fórmula. Técnicas e importancia de la lactancia.

5 de agosto

  • CAPS Francisco González (10 hs | Puérperas, embarazadas y mujeres en edad fértil): Taller sobre formas seguras de amamantar, charla informativa y alimentación complementaria.

  • Centro de Salud San Patricio (10 hs | Embarazadas y puérperas): Charlas en sala de espera sobre técnicas, importancia, beneficios, cuidados, segundos mil días y controles de niño sano.

  • CAPS Villa Observatorio (9 hs | Embarazadas, madres y familias): Jornada de promoción y educación, derribando mitos, intercambio de experiencias, técnicas, beneficios y contención familiar.

6 de agosto

  • CAPS Bouthery (7:30 hs | Pacientes y familiares en sala de espera): Charla sobre mitos y verdades de la lactancia materna.

  • CAPS Mariano Moreno (8 hs | Público en general): Charlas informativas en sala de espera a cargo de profesionales.

  • CAPS Humberto Mira (9 hs | Embarazadas y puérperas): Bingo educativo sobre lactancia materna.

Zona Sanitaria II

3 de agosto

  • Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza (Durante la jornada | Pacientes en sala de espera): Charla informativa sobre beneficios.

  • CIC Las Tapias (Durante la jornada | Pacientes en sala de espera): Charla informativa sobre lactancia materna.

  • CAPS Usno (Durante la jornada | Embarazadas, puérperas y público general): Charla educativa, demostración de agarre y posiciones, mitos y realidades, preguntas y respuestas, cierre con obsequios.

  • Hospital Dr. César Aguilar (15 a 17 hs | Embarazadas y madres de lactantes): Taller práctico de amamantamiento.

4 de agosto

  • CAPS El Bosque (Durante la jornada | Pacientes en sala de espera): Desayuno y charla informativa.

  • CAPS Antonio Cordero (9:30 hs | Embarazadas y madres en lactancia): Charla-taller interdisciplinaria sobre beneficios nutricionales, apego, conservación y vínculo madre-bebé.

  • CAPS Domingo Cejas (Durante la jornada | Público en general): Charla interactiva sobre beneficios y mitos frecuentes.

5 de agosto

  • Hospital Dra. Stella Molina (8:30 hs | Embarazadas en circuito de atención): Charla de concientización sobre acople adecuado, posiciones y técnicas.

  • Centro de Salud Jansen (9 hs | Embarazadas y sala de espera): Charla-taller sobre beneficios nutricionales y conservación de la leche.

  • CAPS Chimbera (Durante la jornada | Público en general): Taller sobre lactancia, conservación e higiene para almacenamiento seguro.

  • Hospital 25 de mayo (Durante la jornada | Embarazadas y puérperas): Actividades para fortalecer redes de apoyo y promover el lema de la semana.

  • Centro de Salud Sierra de Rivero (Durante la jornada | Comunidad en general): Información y promoción de la lactancia materna.

6 de agosto

  • Centro de Salud Independencia (8:30 hs | Embarazadas, puérperas y sala de espera): Charla-taller sobre beneficios, composición, conservación, posiciones y apego.

  • CAPS Tupelí (Durante la jornada | Público en general): Taller sobre promoción, conservación e higiene de almacenamiento.

7 de agosto

  • CAPS Campo de Batalla (Durante la jornada | Pacientes en sala de espera): Charla informativa y desayuno.

  • CAPS Domingo Cejas (Durante la jornada | Embarazadas): Taller sobre extracción y conservación segura de leche materna.

30 de agosto

  • Hospital Dr. Alejandro Albarracín (10 hs | Gestantes acompañadas, puérperas y público general): Charla/taller informativa e instructiva en cada puesto sanitario y hospital de la zona.

Zona Sanitaria III

29 de julio

  • CAPS Héroes de Malvinas (Durante la jornada | Gestantes y puérperas de Colola): Promoción, derribar mitos y apoyo a madres y redes de apoyo.

3 de agosto (y agenda semanal de Albardón)

  • Hospital Dr. José Giordano (9 hs | Público general, foco en mujeres): Consejería "Acompañando la lactancia desde el nacimiento". (7 de agosto: Cierre con entrega de folletería, difusión y charla "Primer vínculo para una vida saludable").

  • CAPS El Rincón (Durante la jornada | Comunidad general): Charla informativa.

  • CAPS Clementina y Julio Rosales (Durante la jornada | Madres lactantes): Charla-taller (se repite el 5 de agosto).

4 de agosto

  • CAPS Las Lomitas (Durante la jornada | Comunidad general): Charla "Beneficios de la lactancia materna para la madre y el bebé".

  • CAPS Enfermero Mery (10 hs | Embarazadas y puérperas): Consejería personalizada.

5 de agosto

  • CIC Campo Afuera (Durante la jornada | Comunidad general): Charla de promoción.

  • CAPS Las Tierritas (Durante la jornada | Comunidad general): Consejería y educación sobre el rol esencial de la lactancia.

  • Hospital Dr. Tomás Perón (Durante la jornada | Puérperas y embarazadas): Charla informativa.

  • CAPS Submarino ARA San Juan (Durante la jornada | Embarazadas y puérperas): Charla informativa y folletería.

6 de agosto

  • CIC La Laja (Durante la jornada | Comunidad general): Taller "Lactancia materna: el mejor comienzo para la vida".

7 de agosto

  • CAPS La Cañada (Durante la jornada | Comunidad general): Charla "Mitos y realidades sobre la lactancia materna".

Zona Sanitaria IV

3 de agosto

  • CAPS Zonda (10 a 12 hs | Embarazadas y familias): Feria comunitaria con stands, charlas demostrativas de posiciones, mitos y alimentación complementaria a partir de los 6 meses.

  • Hospital Barreal - CAPS Sorocayense (10 hs y 14 hs | Embarazadas y puérperas): Talleres sobre posiciones, mitos y preparación de alimentación complementaria.

  • CAPS Rodríguez Pinto (8 hs | Embarazadas y puérperas): Charla-taller sobre lactancia materna.

  • CAPS Tamberías (9:30 hs | Puérperas, gestantes de 3° trimestre, madres de <2 años, padres, abuelos y público): Charla "Mitos y verdades de la lactancia".

4 de agosto

  • CAPS Rivadavia Norte (9 hs | Madres, embarazadas y sala de espera): Charla "Derribando mitos" y taller sobre extracción y conservación.

  • Hospital Barreal (10 hs | Embarazadas y puérperas): Taller sobre acople y succión adecuada para prevenir complicaciones.

6 de agosto

  • Centro de Salud Docente Sanjuanino (9 hs | Embarazadas y puérperas): Taller práctico e informativo.

  • CAPS Barrio Aramburu (9:30 hs | Pacientes en general): Charla sobre mitos, prendida correcta, beneficios y consumo de sustancias durante la lactancia.

  • Hospital Barreal (10 hs | Embarazadas y puérperas): Concientización sobre consumo problemático durante embarazo y lactancia.

7 de agosto

  • CAPS Dominga Raimundo (8 hs | Embarazadas, madres con bebés y comunidad): Charla de cierre sobre beneficios y mitos.

8 de agosto

  • CAPS La Bebida (Durante la jornada | Embarazadas, puérperas, grupo PIM y pacientes): Taller de técnica y entorno saludable de acompañamiento.

  • Centro de Salud Lote Hogar 3 (Durante la jornada | Embarazadas, puérperas y comunidad): Dinámicas, consejería de lactancia, posiciones, mitos, beneficios y consejería ITS SSYR.

Zona Sanitaria V

1 de agosto

  • Área Programática Pocito / Hospital Dr. Federico Cantoni y CAPS (8 a 12 hs | Público general y embarazadas): Inicio de actividades con acciones de promoción y concientización.

3 de agosto

  • CAPS Cañada Honda (8 a 9 hs | Comunidad, embarazadas y puérperas): Consejería, folletería y charla en sala de espera sobre técnicas y beneficios.

4 de agosto

  • CAPS Capitán Lazo (Durante la jornada | Comunidad general): Charlas informativas sobre importancia y beneficios.

5 de agosto

  • CIC Villa Angélica (Durante la jornada | Embarazadas y lactantes del área): Jornada de promoción de la lactancia materna.

6 de agosto

  • Hospital Dr. Ventura Lloveras (8:30 hs | Embarazadas y puérperas): Charla informativa, taller educativo y juegos interactivos.

  • CAPS Barrio Búbica (10 hs | Embarazadas, puérperas y lactantes): Taller práctico sobre posiciones, buen acople, succión eficaz, extracción, conservación y transporte seguro.

17 de agosto

  • Hospital Dr. Federico Cantoni (10 hs | Comunidad general y adolescentes embarazadas): Jornada de promoción de la lactancia materna en el Espacio Amigable del hospital.

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