Fin de semana científico: agenda tecnológica, IA en debate y festival abierto

image

El formato será participativo, con una exposición inicial y posterior intercambio con el público. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a la capacidad del espacio.

En paralelo, desde el CECI destacaron que continúan abiertas las capacitaciones en inteligencia artificial durante todo el año, con uno o dos cursos mensuales. Estas instancias incluyen formación de formadores, con el objetivo de ampliar el alcance del conocimiento en la provincia y fortalecer el ecosistema local.

Festival científico en el Conte Grand

La agenda continuará el sábado 11 de abril con el 3° Festival de Ciencia y Tecnología Crear ConCiencia, que se realizará de 17 a 22 en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.

El evento, impulsado por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra cada 10 de abril.

image

En sus ediciones anteriores, el festival reunió a más de 150 expositores y convocó a más de 10.000 personas, con propuestas que incluyeron stands interactivos, talleres, charlas y espacios de diálogo con el público.

La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la comunidad, promover el interés por la innovación y generar un punto de encuentro entre investigadores, instituciones y ciudadanos.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación extendieron la invitación a toda la comunidad para participar de esta jornada, que combina divulgación, interacción y aprendizaje en torno a la ciencia y la tecnología.

Para inscribirse dirigirse a este link.