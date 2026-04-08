Fin de semana científico: agenda tecnológica, IA en debate y festival abierto
Arranca “Punto Impropio” con eje en IA y empleo, y el sábado se suma el festival Crear ConCiencia. Dos propuestas abiertas para acercar la tecnología a la comunidad.
San Juan se prepara para un fin de semana con fuerte impronta tecnológica y científica. Por un lado, este viernes 10 de abril comenzará el ciclo de charlas “Punto Impropio”, centrado en inteligencia artificial. Por otro, el sábado 11 se desarrollará una nueva edición del festival Crear ConCiencia, en el Centro Cultural Conte Grand.
La primera actividad será el viernes, de 19 a 21, en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI), ubicado en avenida Ignacio de la Roza y Catamarca. Allí se pondrá en marcha “Punto Impropio”, un ciclo de conversatorios que se repetirá mensualmente.
El encuentro inaugural abordará uno de los debates más actuales: el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. La propuesta buscará analizar si estas herramientas representan un riesgo de desempleo estructural o si, por el contrario, pueden ampliar oportunidades y democratizar el acceso al trabajo.
El formato será participativo, con una exposición inicial y posterior intercambio con el público. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a la capacidad del espacio.
En paralelo, desde el CECI destacaron que continúan abiertas las capacitaciones en inteligencia artificial durante todo el año, con uno o dos cursos mensuales. Estas instancias incluyen formación de formadores, con el objetivo de ampliar el alcance del conocimiento en la provincia y fortalecer el ecosistema local.
Festival científico en el Conte Grand
La agenda continuará el sábado 11 de abril con el 3° Festival de Ciencia y Tecnología Crear ConCiencia, que se realizará de 17 a 22 en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.
El evento, impulsado por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra cada 10 de abril.
En sus ediciones anteriores, el festival reunió a más de 150 expositores y convocó a más de 10.000 personas, con propuestas que incluyeron stands interactivos, talleres, charlas y espacios de diálogo con el público.
La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la comunidad, promover el interés por la innovación y generar un punto de encuentro entre investigadores, instituciones y ciudadanos.
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación extendieron la invitación a toda la comunidad para participar de esta jornada, que combina divulgación, interacción y aprendizaje en torno a la ciencia y la tecnología.