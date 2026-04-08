Comercios vuelven al doble turno y descartan horario corrido: ¿Porqué?

El vicepresidente de la Federación, Carlos Iramain, al ser consultado por Canal 8 fue claro al explicar por qué se descarta el horario corrido en el centro sanjuanino. “La Federación Económica recomienda la atención al público de 9 a 13 y de 17 a 21 en el microcentro. Rechaza la posibilidad del horario de corrido sosteniendo que la gente no tiene el hábito de comprar en la siesta”, señaló.

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En ese sentido, insistió en que, más allá de la sugerencia institucional, la decisión final queda en manos de cada comerciante: “Nosotros sugerimos un horario y el comerciante elige cuál le conviene”.

Ventas en caída y expectativas moderadas

El análisis del sector no se limita a los horarios. Iramain también trazó un diagnóstico del presente comercial, marcado por la retracción del consumo. “La situación muy difícil ha hecho un cambio total”, afirmó, y agregó: “Hoy el comerciante lo que quiere es tratar de vender y subsistir el día a día”.

En cuanto al desempeño reciente, fue contundente: “Marzo fue negativo, todos lo sabemos, y viene siendo negativo”. De cara a abril, el sector mantiene expectativas moderadas, impulsadas por el arrastre del inicio de clases y el consumo asociado. “Estamos esperanzados en que este mes se active”, sostuvo.

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Menos compras en Chile, más consumo local

Uno de los factores que incidió en el comportamiento del consumo fue el cambio en el flujo de compras fuera del país. Según explicó Iramain, el encarecimiento relativo redujo los viajes a Chile y eso impactó en el comercio local.

“El año pasado la gente viajaba, pero este año prácticamente no concurrió o fue muy poco. Terminaron comprando acá porque allá era contado y acá podían pagar con tarjeta”, detalló.

El nuevo esquema horario aparece como una herramienta para adaptarse a la estacionalidad, pero también a un contexto económico complejo. Con ventas en baja y hábitos de consumo en transformación, el comercio sanjuanino enfrenta el desafío de sostener la actividad en los meses más fríos, mientras espera señales de recuperación.