Repavimentación en Av. Libertador: renovarán 9 kilómetros hasta Alto de Sierra

Los equipos técnicos ya comenzaron con las tareas de fresado en las inmediaciones de calle Balcarce, uno de los puntos con mayor nivel de desgaste. Este proceso es fundamental para retirar la capa asfáltica vieja y nivelar la superficie antes de la colocación del nuevo pavimento.

Hasta la fecha, Vialidad ya logró completar la repavimentación de los primeros 1.200 metros. Según detallaron desde el Ministerio, a diferencia de otros tramos de la avenida que requirieron arreglos de base más complejos, en este sector se realiza una repavimentación directa, aprovechando que la estructura existente permite el soporte de la nueva capa asfáltica.

Plazos y continuidad

La obra, que se enmarca en la Etapa 21 del programa de recuperación de rutas provinciales, tiene un plazo de ejecución estimado de cinco meses. No obstante, el avance dependerá de factores climáticos:

Factor temperatura: La colocación del asfalto requiere condiciones térmicas adecuadas, por lo que el ritmo podría verse afectado durante los días de frío intenso.

Integración: Estos trabajos se suman a la intervención que se realiza actualmente entre calle Las Heras y Santa María de Oro.

Con esta mejora, se espera optimizar significativamente la seguridad vial y la fluidez del tránsito en una de las avenidas más transitadas del Gran San Juan, devolviendo las condiciones de transitabilidad necesarias para un corredor de esta magnitud.