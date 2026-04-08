UNSJ: "La participación en la investigación lunar depende de cooperar con China"

El rol de las Universidades y el proyecto CART

Argentina participa de esta etapa con el microsatélite Atenea, un desarrollo conjunto entre CONAE y diversas universidades nacionales (UBA, UNLP, UNSAM), puesto en órbita junto a Artemis II.

Sin embargo, González subrayó que el proyecto astronómico más importante de la UNSJ hoy es el Radiotelescopio chino-argentino CART. El éxito futuro de San Juan en la investigación lunar depende de mantener la cooperación con la Academia China de Ciencias (NAOC).

Un telescopio "gigante" entre la Tierra y la Luna

La gran apuesta es la interferometría de base extremadamente grande. Según González, si se utiliza el CART en conjunto con radiotelescopios instalados en la superficie lunar (como planea China con su sonda Chang’E-7), se obtendría un "telescopio sintético" con una resolución inmensamente superior a lo posible desde la Tierra.

“La distancia a la Luna es de 384.000 km, lo que daría una capacidad de distinguir detalles 32 veces mayor que cualquier red terrestre”, detalló el astrónomo.

González recordó que Argentina fue invitada por la NASA en 2020, lo que derivó en el satélite Atenea, pero que ambas líneas de trabajo (EE. UU. y China) convivieron sin problemas. “No es necesario optar por una u otra cosa. Es necesario que la UNSJ defienda el programa CART para reactivarlo, ya que de eso depende nuestra participación en el futuro de la investigación lunar”, concluyó.

Fuente: Info U