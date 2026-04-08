Identificaron a la mujer que murió en el choque de Marquesado

En tanto que el chofer del camión, fue identificado como Juan Vicente Díaz, de 40 años. Fue detenido y quedó alojado en la Comisaría 34°, a disposición de la Justicia.

Las versiones preliminares indicaron que el accidente ocurrió apenas pasadas las 9, cuando el camión Mercedes Benz circulaba de este a oeste por avenida Libertador y el auto Citroën C3 lo hacía en sentido contrario por la misma arteria, cuando quiso girar hacia el norte por calle Galíndez, el vehículo de gran porte lo impactó de lleno del lado del acompañante, arrastrándolo por varios metros.

Por estas horas, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del CISEM para determinar cuál de los dos vehículos cruzó con luz roja, ya que se trata de una intersección que tiene semáforos.

Interviene personal de la Comisaría 34° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y los ayudantes fiscales Agustina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo.