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Identificaron a la mujer que murió en el choque de Marquesado

La mujer murió tras ser impactado el auto en el que iba como acompañante, por parte de un camión. El chofer está detenido.

Esta mañana, un siniestro vial fatal en Marquesado, Rivadavia, conmocionó a los sanjuaninos. Una mujer murió tras protagonizar un accidente en el auto en el que iba con un camión. Con el avance de la causa, los investigadores informaron la identidad de la víctima fatal.

Fuentes calificadas afirmaron que la mujer que falleció fue identificada como Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda de Chimbas. Iba como acompañante en el auto y recibió un fuerte golpe de su lado por parte del camión, por lo que murió en el lugar.

El conductor del auto Citroën C3 sufrió heridas y fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson.

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En tanto que el chofer del camión, fue identificado como Juan Vicente Díaz, de 40 años. Fue detenido y quedó alojado en la Comisaría 34°, a disposición de la Justicia.

Las versiones preliminares indicaron que el accidente ocurrió apenas pasadas las 9, cuando el camión Mercedes Benz circulaba de este a oeste por avenida Libertador y el auto Citroën C3 lo hacía en sentido contrario por la misma arteria, cuando quiso girar hacia el norte por calle Galíndez, el vehículo de gran porte lo impactó de lleno del lado del acompañante, arrastrándolo por varios metros.

Por estas horas, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del CISEM para determinar cuál de los dos vehículos cruzó con luz roja, ya que se trata de una intersección que tiene semáforos.

Interviene personal de la Comisaría 34° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y los ayudantes fiscales Agustina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo.

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