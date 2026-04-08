Un reconocido actor chocó y volcó: su estado de salud

Las fotos del auto dado vuelta se viralizaron y generaron un buen susto. Por suerte, se confirmó rápido que no hubo heridos y que Pfening está bien, listo para seguir con sus actividades sin mayores complicaciones.

Cómo es el video que compartió Guillermo Pfening con su hermano Caíto, quien padece una distrofia muscular

Guillermo Pfening emocionó a sus seguidores al compartir un video en el que aparece junto a su hermano Caíto disfrutando de un momento en el agua de las sierras. “Así, de esta manera siempre. Mi gran hermano. Toda mi admiración Caito”, escribió el actor, generando una lluvia de mensajes de afecto de colegas y amigos. Celeste Cid reaccionó con un cálido “Qué hermoso tenerse”, mientras que Tomás Fonzi expresó: “Les amo fuerte fuerte”. También se sumaron Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña y Graciela Borges con gestos de cariño.

Detrás de esas imágenes se esconde una historia marcada por la resiliencia. Desde los seis años, Caíto comenzó a notar que su cuerpo no respondía como el de otros chicos: “No podía subir los escalones de los colectivos, su carrera era más lenta que la de sus pares y le resultaba imposible pedalear parado en su bicicleta”. Con el tiempo, se confirmó que padecía el único caso registrado en Argentina de distrofia de cintura 2C, una condición genética provocada por la ausencia de la proteína gamma sarcoglicano.

Tras años de estudios y dudas, el neurólogo Marcelo Kauffman logró identificar el error genético en el Hospital Ramos Mejía. Hoy, con 44 años, Caíto reside en Marcos Juárez y mantiene una rutina constante de rehabilitación, bicicleta fija y suplementos vitamínicos. Aunque la enfermedad es progresiva, asegura que atraviesa una etapa estable: “Me siento bastante bien, no uso ningún aparato artificial y el corazón está perfecto”, contó.

La decisión de Guillermo de visibilizar la historia de su hermano no solo emociona, sino que también pone en evidencia la realidad de muchas familias que conviven con enfermedades poco frecuentes, mostrando la importancia de la empatía y el acompañamiento.