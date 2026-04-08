River empata con Blooming en Bolivia por la Sudamericana

Su antecedente más destacado en el certamen sigue siendo el título obtenido en 2014, en una campaña que incluyó la eliminación de Boca Juniors en semifinales y la consagración frente a Atlético Nacional en la final.

Del otro lado, Blooming también llega en un buen presente. El equipo boliviano, conducido por Mauricio Soria, viene de destacarse en la fase previa y buscará hacerse fuerte como local para dar el golpe ante uno de los equipos con mayor peso histórico del continente.

El partido se disputará en el estadio Ramón Aguilera Costas, ubicado a 420 metros sobre el nivel del mar, un factor que no suele representar una dificultad extrema, pero que forma parte del contexto del debut.

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Formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La transmisión estará a cargo de DSports y DGO.

River vuelve al escenario internacional con un plantel renovado, una racha positiva y el objetivo de volver a ser protagonista en el continente.