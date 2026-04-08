River empata con Blooming en Bolivia por la Sudamericana
En el inicio del complemento, el equipo local encontró el gol y está en partido. River está con uno menos por la roja de Martínez Quarta.
River Plate inicia este miércoles su camino en la Copa Sudamericana 2026 con una visita exigente a Blooming, en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo H, se jugará desde las 21:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega atravesando su mejor momento en lo que va del año. Desde la llegada del entrenador, el Millonario encadenó cuatro victorias consecutivas en el Torneo Apertura, resultados que lo reposicionaron en la pelea y fortalecieron su confianza de cara al plano internacional.
El desafío ahora será trasladar ese rendimiento a una competencia que le trae recuerdos importantes, pero también una cuenta pendiente reciente. River no disputaba la Sudamericana desde hace 11 años, tras su última participación en 2015.
Su antecedente más destacado en el certamen sigue siendo el título obtenido en 2014, en una campaña que incluyó la eliminación de Boca Juniors en semifinales y la consagración frente a Atlético Nacional en la final.
Del otro lado, Blooming también llega en un buen presente. El equipo boliviano, conducido por Mauricio Soria, viene de destacarse en la fase previa y buscará hacerse fuerte como local para dar el golpe ante uno de los equipos con mayor peso histórico del continente.
El partido se disputará en el estadio Ramón Aguilera Costas, ubicado a 420 metros sobre el nivel del mar, un factor que no suele representar una dificultad extrema, pero que forma parte del contexto del debut.
Formaciones
Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
La transmisión estará a cargo de DSports y DGO.
River vuelve al escenario internacional con un plantel renovado, una racha positiva y el objetivo de volver a ser protagonista en el continente.