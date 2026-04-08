Lo delató Marketplace: un detenido y un violento asalto en Rawson
Un joven fue detenido en Caucete tras vender por Marketplace objetos robados que reconoció la víctima. En paralelo, una mujer fue asaltada a punta de pistola en Rawson.
Dos episodios de robo ocurridos en distintos puntos quedaron bajo investigación en las últimas horas. Uno terminó con un detenido en Caucete tras ser descubierto vendiendo elementos robados en redes sociales, mientras que el otro tuvo como víctima a una mujer en Rawson, en un asalto cometido con arma de fuego.
Un joven de 18 años, identificado como Juan Antonio Martínez Moyano, fue detenido por personal de la Comisaría 9ª de Caucete tras una denuncia por robo en una vivienda ubicada sobre calle Enfermera Medina.
Según fuentes del caso, la investigación se inició luego de que el damnificado reconociera sus pertenencias publicadas en Marketplace de Facebook. A partir de esa situación, radicó la denuncia y se avanzó con dos allanamientos que derivaron en la detención del sospechoso.
Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá definir su situación en las próximas horas en audiencia. Hasta el momento, no se logró recuperar los elementos sustraídos el pasado 4 de abril, entre ellos herramientas de trabajo como pala, pico, rodillo, una escalera de dos metros, una parrilla y una bomba de agua que era ofrecida a $120.000.
El segundo hecho ocurrió en Rawson y tuvo como víctima a una mujer de 66 años, de apellido Barrera, quien fue asaltada con un arma de fuego al descender de un colectivo.
El episodio se registró el lunes cerca de las 21 en calle Agustín Gómez, en el ingreso al barrio Valle Grande. De acuerdo a la denuncia, la mujer bajaba de una unidad de la línea 211 cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta.
Uno de los delincuentes extrajo un arma tipo pistola y la apuntó directamente a la cabeza para obligarla a entregar sus pertenencias. En pocos segundos, le sustrajeron la cartera con unos 280 mil pesos en efectivo, su celular y documentación personal.
Tras el robo, los atacantes escaparon rápidamente del lugar, dejando a la víctima en estado de shock. Horas más tarde, la mujer realizó la denuncia en la Comisaría 35ª.
La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores.