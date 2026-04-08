Lo delató Marketplace: un detenido y un violento asalto en Rawson

Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá definir su situación en las próximas horas en audiencia. Hasta el momento, no se logró recuperar los elementos sustraídos el pasado 4 de abril, entre ellos herramientas de trabajo como pala, pico, rodillo, una escalera de dos metros, una parrilla y una bomba de agua que era ofrecida a $120.000.

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El segundo hecho ocurrió en Rawson y tuvo como víctima a una mujer de 66 años, de apellido Barrera, quien fue asaltada con un arma de fuego al descender de un colectivo.

El episodio se registró el lunes cerca de las 21 en calle Agustín Gómez, en el ingreso al barrio Valle Grande. De acuerdo a la denuncia, la mujer bajaba de una unidad de la línea 211 cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta.

Uno de los delincuentes extrajo un arma tipo pistola y la apuntó directamente a la cabeza para obligarla a entregar sus pertenencias. En pocos segundos, le sustrajeron la cartera con unos 280 mil pesos en efectivo, su celular y documentación personal.

Tras el robo, los atacantes escaparon rápidamente del lugar, dejando a la víctima en estado de shock. Horas más tarde, la mujer realizó la denuncia en la Comisaría 35ª.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores.