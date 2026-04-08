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Creció la llegada de chilenos a San Juan por el paso de Agua Negra

A contramano de lo que sucede en el verano, este fin de semana largo el flujo se invirtió y se registró un importante ingreso de turistas trasandinos.

El Paso Internacional de Agua Negra vivió un fin de semana con un color distinto al habitual. Según confirmaron las autoridades del complejo, de las casi 1.900 personas que transitaron por la cordillera estos últimos días, una gran parte fueron ciudadanos chilenos que aprovecharon su feriado para cruzar hacia San Juan.

Este movimiento marca un "plus" para la provincia, ya que rompe la tendencia de los últimos meses. Mientras que en enero y febrero son los argentinos quienes masivamente viajan a las costas de Coquimbo y La Serena, este inicio de abril mostró una dinámica inversa gracias al calendario de festivos en el país vecino.

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A pesar de que el balance general de la temporada muestra una caída del 30% en el uso del paso debido a la brecha cambiaria y el valor del dólar, el último reporte destaca:

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Afluencia binacional: El flujo no fue solo de egreso; los funcionarios del complejo notaron una presencia de chilenos similar a la de la segunda quincena de febrero, época de sus vacaciones principales.

Acumulado anual: Hasta el momento, unas 69.500 personas han utilizado el paso sanjuanino en lo que va del año.

Para recibir este flujo de turistas, el Gobierno de San Juan reforzó la asistencia en la zona de Guardia Vieja. Entre las mejoras implementadas por la gestión de Marcelo Orrego se destacan la instalación de un puesto de primeros auxilios del Ministerio de Salud y la optimización de la conectividad mediante San Juan Innova, facilitando los trámites migratorios tanto para argentinos como para extranjeros.

Horarios y seguridad

Las autoridades recordaron que, desde el domingo 5 de abril, rige el nuevo horario de invierno para garantizar un cruce seguro:

  • Apertura: 09:00 horas.
  • Cierre de atención: 17:00 horas.

La continuidad del paso abierto dependerá exclusivamente de las condiciones climáticas en la alta montaña, con el objetivo de igualar o superar la fecha de cierre del año pasado, que fue el 23 de mayo.

Fuente: radio Sarmiento

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