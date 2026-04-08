Creció la llegada de chilenos a San Juan por el paso de Agua Negra

Afluencia binacional: El flujo no fue solo de egreso; los funcionarios del complejo notaron una presencia de chilenos similar a la de la segunda quincena de febrero, época de sus vacaciones principales.

Acumulado anual: Hasta el momento, unas 69.500 personas han utilizado el paso sanjuanino en lo que va del año.

Para recibir este flujo de turistas, el Gobierno de San Juan reforzó la asistencia en la zona de Guardia Vieja. Entre las mejoras implementadas por la gestión de Marcelo Orrego se destacan la instalación de un puesto de primeros auxilios del Ministerio de Salud y la optimización de la conectividad mediante San Juan Innova, facilitando los trámites migratorios tanto para argentinos como para extranjeros.

Horarios y seguridad

Las autoridades recordaron que, desde el domingo 5 de abril, rige el nuevo horario de invierno para garantizar un cruce seguro:

Apertura: 09:00 horas.

Cierre de atención: 17:00 horas.

La continuidad del paso abierto dependerá exclusivamente de las condiciones climáticas en la alta montaña, con el objetivo de igualar o superar la fecha de cierre del año pasado, que fue el 23 de mayo.

Fuente: radio Sarmiento