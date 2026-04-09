Ley de Glaciares: San Juan defendió ciencia, federalismo y minería

Jaime también hizo hincapié en la experiencia local y en la capacidad técnica de San Juan. Señaló que la provincia cuenta con inventarios actualizados y estudios científicos respaldados por organismos como la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET, lo que —según indicó— permite garantizar evaluaciones rigurosas.

En otro tramo de su exposición, vinculó la actividad minera con el escenario energético global. “No debemos caer en la trampa de oponer minería y ambiente, porque la minería está íntimamente ligada a la transición energética global”, expresó. Y agregó: “Nadie cuida más el agua que los sanjuaninos. Nuestra supervivencia depende de esos recursos”.

Por su parte, Nancy Picón centró su intervención en la necesidad de diferenciar los ambientes glaciares de los periglaciares y avanzar en su estudio con base científica. “Nadie discute la protección de los glaciares. Lo que se plantea es trabajar con rigor científico sobre el ambiente periglaciar”, explicó.

Con cierto grado de fervor, la legisladora sostuvo que la modificación no implica una reducción en los niveles de resguardo. “Esto no es proteger menos, es proteger mejor, con estudios y evidencia”, remarcó.

"El celular que usan, no viene del espíritu santo" afirmó con sarcasmo, dirigiéndose a los colegas de la cámara "antimineros"

En relación al debate sobre la minería, planteó la necesidad de una mirada integral. “La minería y el ambiente deben convivir de manera sustentable, no son opuestos”, afirmó, y cuestionó algunas posturas críticas: “Muchos cuestionan la minería, pero usan tecnología que proviene justamente de esa actividad”.

Picón también aportó datos sobre el uso del recurso hídrico en la provincia. “En San Juan, el 94% del agua es para la agricultura, y solo el 1,2% va a la industria. Hay que discutir con datos”, señaló.

Finalmente, destacó que el proyecto mantiene criterios de resguardo ambiental. “Se sostiene el principio precautorio, ya que todo glaciar está protegido hasta que se demuestre científicamente lo contrario”, concluyó.

Las exposiciones reflejaron una postura común de dos los representantes sanjuaninos, centrada en reforzar el rol provincial en la gestión de los recursos, incorporar mayor respaldo técnico en la toma de decisiones y promover un equilibrio entre producción y ambiente.