Este jueves 9 de abril se concretará un paro docente en San Juan, convocado por UDAP, UDA y AMET, con reclamos centrados en lo salarial y una movilización prevista hacia el Centro Cívico. En ese contexto, desde el Gobierno provincial anticiparon que se aplicará el descuento del día a quienes no concurran a sus lugares de trabajo.
Con paritaria abierta, confirmaron descuentos por el paro docente anunciado
En la previa del paro docente, el Gobierno confirmó que descontará el día a quienes adhieran. Aseguran que la negociación sigue abierta y habrá nueva paritaria el 13 de abril.