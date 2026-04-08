Con paritaria abierta, confirmaron descuentos por el paro docente anunciado

Desde el entorno oficial explicaron que la decisión se enmarca en el criterio de que el salario se liquida en función de los días efectivamente trabajados, por lo que la medida alcanzará a quienes adhieran a la jornada de protesta.

Al mismo tiempo, en el Ejecutivo remarcan que la convocatoria a la huelga se produce en paralelo a una instancia formal de negociación que continúa vigente. En ese sentido, destacaron que ya está prevista una nueva reunión paritaria para el próximo 13 de abril, donde buscarán retomar el diálogo con los gremios y avanzar en la discusión salarial.