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Con paritaria abierta, confirmaron descuentos por el paro docente anunciado

En la previa del paro docente, el Gobierno confirmó que descontará el día a quienes adhieran. Aseguran que la negociación sigue abierta y habrá nueva paritaria el 13 de abril.

Este jueves 9 de abril se concretará un paro docente en San Juan, convocado por UDAP, UDA y AMET, con reclamos centrados en lo salarial y una movilización prevista hacia el Centro Cívico. En ese contexto, desde el Gobierno provincial anticiparon que se aplicará el descuento del día a quienes no concurran a sus lugares de trabajo.

Desde el entorno oficial explicaron que la decisión se enmarca en el criterio de que el salario se liquida en función de los días efectivamente trabajados, por lo que la medida alcanzará a quienes adhieran a la jornada de protesta.

Al mismo tiempo, en el Ejecutivo remarcan que la convocatoria a la huelga se produce en paralelo a una instancia formal de negociación que continúa vigente. En ese sentido, destacaron que ya está prevista una nueva reunión paritaria para el próximo 13 de abril, donde buscarán retomar el diálogo con los gremios y avanzar en la discusión salarial.

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La medida de fuerza fue confirmada por los tres sindicatos docentes. En el caso de UDAP, informaron que la adhesión surge de una consulta interna en la que el 90% de los participantes se pronunció a favor del paro.

Además, los gremios convocaron a una concentración y posterior marcha hacia el Centro Cívico desde las 10 de la mañana. Como es habitual, cada docente deberá informar en su lugar de trabajo y a las familias si se suma o no a la medida, que tendrá una duración de 24 horas.

El escenario combina así una jornada de protesta con una negociación aún en curso, con una nueva instancia de diálogo ya fijada en el calendario oficial.

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