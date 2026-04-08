El Paso de Agua Negra continúa habilitado con nuevo horario de otoño

-Dadas las condiciones del camino y la altitud del cruce, las autoridades nacionales y provinciales solicitan a los usuarios:

-Circular obligatoriamente con las luces bajas encendidas.

-Respetar de forma estricta los límites de velocidad permitidos.

-Mantener una conducción preventiva ante la posible presencia de hielo o material suelto en la calzada.

Para aquellos que requieran datos en tiempo real antes de emprender el viaje, el Gobierno de San Juan mantiene actualizada la información en el sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.