A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Ministerio de Gobierno emitió el reporte oficial sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra. Al día de la fecha, la circulación por la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitada para los viajeros que deseen cruzar hacia el vecino país de Chile.
El Paso de Agua Negra continúa habilitado con nuevo horario de otoño
El Ministerio de Gobierno de San Juan confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra transitable para todo tipo de vehículos.