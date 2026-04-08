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El Paso de Agua Negra continúa habilitado con nuevo horario de otoño

El Ministerio de Gobierno de San Juan confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra transitable para todo tipo de vehículos.

A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Ministerio de Gobierno emitió el reporte oficial sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra. Al día de la fecha, la circulación por la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitada para los viajeros que deseen cruzar hacia el vecino país de Chile.

Debido a la temporada otoñal, se recuerda que rige el horario ajustado para garantizar la seguridad en la alta montaña: el paso permite el ingreso y egreso de vehículos desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.

Recomendaciones para conductores

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-Dadas las condiciones del camino y la altitud del cruce, las autoridades nacionales y provinciales solicitan a los usuarios:

-Circular obligatoriamente con las luces bajas encendidas.

-Respetar de forma estricta los límites de velocidad permitidos.

-Mantener una conducción preventiva ante la posible presencia de hielo o material suelto en la calzada.

Para aquellos que requieran datos en tiempo real antes de emprender el viaje, el Gobierno de San Juan mantiene actualizada la información en el sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.

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