El Zonda tendrá presencia local: Flaqué vuelve al Top Race
Fabián Flaqué volverá al Top Race en el Zonda tras varios años. Competirá con el equipo Octanos y un Fiat Cronos.
El regreso del Top Race al Autódromo El Zonda tendrá un condimento especial: la vuelta de Fabián Flaqué, que correrá ante su gente. Confirmó a este medio, que correrá con el equipo Octanos Competición. El sanjuanino se subirá a un Fiat Cronos y afrontará un nuevo desafío en uno de los trazados más exigentes del país.
El propio piloto ya había anticipado su vínculo con la escudería : “Es un equipo que conozco, ya corrí con ellos en 2019 acá en el Zonda. Ahora vuelvo al Top Race y vamos a estar presentes”, señaló, marcando el valor simbólico de regresar al mismo escenario donde compitió por última vez en la categoría.
Sobre este nuevo capítulo en su carrera, Flaqué remarcó: “Poder volver esta fecha de local es un plus. Siempre es lindo y una gran exigencia correr en un circuito como El Zonda junto al Octanos Competición, un equipo que está funcionando muy bien y es protagonista cada fin de semana”.
El sanjuanino buscará aprovechar el conocimiento del circuito y el impulso del público local para meterse en la pelea grande, en un fin de semana que reunirá a las principales categorías del automovilismo nacional.
Sobre su regreso al Top Race, Fabián expresó: “El Top Race es una categoría en la que viví grandes momentos en mi carrera deportiva, donde logré varias victorias y podios."
Un regreso con antecedentes recientes
La última presentación de Flaqué en Top Race fue el 27 de abril de 2025, cuando corrió como piloto invitado en el Autódromo San Nicolás Ciudad junto a Ulises Campillay, a bordo de un Toyota Corolla del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport. En aquella oportunidad, tuvo una destacada actuación y finalizó en el segundo puesto.
Ahora, el desafío será distinto: volver como titular, en casa y en un circuito que no da margen de error.
El Octanos Competición llegará con una estructura sólida, compuesta por siete pilotos: Diego Verriello, Adrián Hamze, Pedro Mariezcurrena, Nereo Queijeiro, Ayrton Gardoqui, Juan Pablo Traverso y el propio Flaqué, todos con Fiat Cronos.
En ese contexto, el sanjuanino intentará capitalizar la localía y la experiencia para ser protagonista en una fecha que promete alto nivel competitivo y un fuerte acompañamiento del público.