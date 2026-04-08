El Zonda tendrá presencia local: Flaqué vuelve al Top Race

image El Autódromo «El Zonda» Eduardo José Copello se prepara para vivir una de sus jornadas más gloriosas desde su reapertura.

El sanjuanino buscará aprovechar el conocimiento del circuito y el impulso del público local para meterse en la pelea grande, en un fin de semana que reunirá a las principales categorías del automovilismo nacional.

Sobre su regreso al Top Race, Fabián expresó: “El Top Race es una categoría en la que viví grandes momentos en mi carrera deportiva, donde logré varias victorias y podios."

Un regreso con antecedentes recientes

La última presentación de Flaqué en Top Race fue el 27 de abril de 2025, cuando corrió como piloto invitado en el Autódromo San Nicolás Ciudad junto a Ulises Campillay, a bordo de un Toyota Corolla del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport. En aquella oportunidad, tuvo una destacada actuación y finalizó en el segundo puesto.

Ahora, el desafío será distinto: volver como titular, en casa y en un circuito que no da margen de error.

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El Octanos Competición llegará con una estructura sólida, compuesta por siete pilotos: Diego Verriello, Adrián Hamze, Pedro Mariezcurrena, Nereo Queijeiro, Ayrton Gardoqui, Juan Pablo Traverso y el propio Flaqué, todos con Fiat Cronos.

En ese contexto, el sanjuanino intentará capitalizar la localía y la experiencia para ser protagonista en una fecha que promete alto nivel competitivo y un fuerte acompañamiento del público.