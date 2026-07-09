Kylian Mbappé debió ser sustituido a falta de 15 minutos para que terminara el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero tuvo una molestia muscular y él mismo fue quien pidió el cambio de inmediato por precaución.
Kylian Mbappé se desplomó y pidió el cambio por precaución
El futbolista del Real Madrid se tiró al suelo con muestras de dolor y rápidamente miró hacia el banco de suplentes para avisarle a su entrenador que no podía seguir jugando.