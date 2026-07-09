Kylian Mbappé se desplomó y pidió el cambio por precaución

El futbolista del Real Madrid se tiró al suelo con muestras de dolor y rápidamente miró hacia el banco de suplentes para avisarle a su entrenador que no podía seguir jugando.

Mbappé no solo lleva acumulando una gran cantidad de minutos en la Copa del Mundo, sino que también está padeciendo las altas temperaturas en la parte este de Estados Unidos y el conjunto de factores terminaron con su participación en el encuentro contra Marruecos.