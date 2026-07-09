Francia dejó afuera a Marruecos y es la primera semifinalista del Mundial

El partido terminó cayendo del lado francés, pero en la primera mitad pasaron una serie de cosas que hicieron a los galos preocuparse. Mbappe falló un penalti, que podría haber estado mejor ejecutado. El delantero tuvo que esperar un poco más de lo habitual para poder tirar, y terminó lanzando flojo y no muy ajustado. Por si eso fuese poco, enfrente estaba Bounou, que es un portero excelente en general, y un parador de penaltis glorioso en lo particular.

Bounou fue, de hecho, el mejor argumento de Marruecos para creer en esta eliminatoria. El equipo atacaba poco, vivía replegado y ni siquiera lograba contener las ocasiones del extraordinario ataque francés. En esa sangría, el portero apareció unas cuantas veces, bien dispuesto a equilibrar un partido que no lo estaba siendo.

Pasó el descanso, Francia seguía mandando pero no concretando, hasta que en el minuto 60 apareció el genio de Mbappe. Un balón de Olise le deja en el borde del área rodeado de defensas rivales, pero con el espacio suficiente para levantar la cabeza y tirar al palo más lejano, a uno de los pocos lugares que no estaban al alcance de Bounou.

Seis minutos después llegó el segundo golpe. Esta vez fue Dembele, que encontró un pasillo libre para llegar a la frontal del área y ahí hizo lo posible por ajustar a la izquierda del portero. Este llegó a rozar el balón, pero no lo suficiente para que ese tiro no terminase alojado en su portería.

Era el 2-0, pero significaba mucho más. Porque lo que se había visto en Boston era un equipo muy superior que percutía y percutía, y nada hacía pensar que ese equipo, con un défict de dos tantos, pudiese de verdad remontar este encuentro. Así sucedió. Francia contuvo sin grandes problemas el arreón marroquí y firmó así su billete para estar en las semifinales. Será el miércoles, en Dallas, contra el ganador del España-Bélgica. Mbappe, Olise, Doue o Dembele ya esperan al siguiente en la fila.