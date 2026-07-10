España y Bélgica buscan su pase a semifinales del Mundial 2026

España ha mostrado un crecimiento paulatino pero constante en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Clasificó primera en un grupo complejo, superó con autoridad a Austria en su primer cruce de la fase eliminatoria, y en un duelo de pesos pesados eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final. Con la seguridad de Unai Simón en la portería, que aún mantiene invicta y con el mayor récord en la historia de la competición; la solidez de su línea defensiva y el poderío en ataque que encuentra en Mikel Oyarzabal su principal carta ofensiva, La Roja se hace cargo de su mote de candidata y arribará al duelo ante Bélgica con la confianza plena y el sueño intacto de jugar los ocho encuentros del certamen.

Bélgica trazó un camino similar al de su próximo rival en su aventura mundialista. Clasificó como líder de su grupo, pero sufrió más de la cuenta para conseguirlo: empató en su estreno por 1-1 ante Egipto, igualó 0-0 ante RI de Irán (con inferioridad numérica) y cerró la fase de grupos con una goleada por 5-1 ante Nueva Zelanda. En dieciseisavos de final, y en un encuentro no apto para cardíacos, remontó el partido ante Senegal y lo ganó por 3-2 en la prórroga con una actuación estelar de su capitán, Tielemans. En octavos, y ante el anfitrión, tuvo su mejor desempeño: derrotó por 4-1 a Estados Unidos con dos conquistas de De Ketelaere, una de Vanaken y la restante de Lukaku. Los Diablos Rojos, que alcanzaron los cuartos de final por cuarta oportunidad en su historia, buscarán ante España estirar su buen andar...