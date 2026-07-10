España y Bélgica buscan su pase a semifinales del Mundial 2026

FUENTE: FIFA
La Roja, que jugará la siguiente instancia por sexta ocasión en su trayectoria mundialista, tiene un récord negativo en cuartos de final: cayó en cuatro oportunidades (Italia 1934, México 1986-ante Bélgica-, Estados Unidos 1984 y Corea-Japón 2002). La única vez que logró un triunfo fue en Sudáfrica 2010, con una victoria por 1-0 ante Paraguay, en el certamen que terminaría dándole, hasta ahora, su primer título en una Copa Mundial.
En la máxima competición a nivel selecciones, España y Bélgica se enfrentaron dos veces. Los belgas se impusieron en México 1986, justamente en cuartos de final, por penales tras haber igualado 1-1 en tiempo reglamentario. Cuatro años después, en Italia 1990, España se tomó revancha y ganó por 2-1 en la fase de grupos.
Alineación probable de España
Simón; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Alineación probable de Bélgica
Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Trossard