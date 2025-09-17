“La perpetua la llevamos nosotros”, dice con bronca Paula Morales, madre de Leila Rodríguez. Su hija fue asesinada en 2018 por su novio, Esteban Pacheco, y desde entonces la familia convive con un dolor que no cesa. Pero ahora, además del duelo, enfrentan un nuevo golpe: la cuenta de Facebook de Leila fue hackeada y en ella aparecieron imágenes de mujeres en poses sensuales y con poca ropa.
Familias de víctimas exigen freno al hostigamiento digital desde las cárceles
La familia de Leila Rodríguez, la joven asesinada en 2018 en Ullum, denunció que su cuenta de Facebook fue hackeada con fotos provocativas. Sospechan del entorno del femicida Esteban Pacheco y exigen controles más duros en las cárceles.