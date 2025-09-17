Familias de víctimas exigen freno al hostigamiento digital desde las cárceles

image

Otras madres de la organización dan ejemplos escalofriantes. Laura Requena, mamá de Brenda —asesinada en 2019— asegura que su hija también es “recordada” de forma macabra: Diego Álvarez, condenado a perpetua, coloca “Me gusta” en los posteos que ella hace en memoria de Brenda. Anabela Recabarren, madre de Thalía —ultimada en 2016— denuncia que sigue recibiendo llamadas silenciosas como las que sufría cuando buscaba a su hija desaparecida. “Atiendo y sólo escucho la respiración del otro lado”, cuenta.

Ante la gravedad de estos casos, las familias piden que el Servicio Penitenciario endurezca los controles. Villalón adelantó que buscarán reunirse con el nuevo director del Penal de Chimbas, Carlos Suárez. “Queremos que los femicidas no usen teléfonos en prisión. Y que los jueces de Ejecución Penal nos den una respuesta”, remarcó.

Mientras esperan acciones concretas, los seres queridos de Leila Rodríguez insisten en que la verdadera perpetua no es la que dictan los tribunales. “La perpetua la llevamos nosotros”, repite su madre. Y esa condena, la de vivir cada día con el recuerdo y la impunidad digital, no tiene fin.