Palmeiras sorprendió en el Monumental y dejó a River contra las cuerdas

River apenas insinuó reacción. Para colmo, Sebastián Driussi pidió el cambio por una molestia muscular y encendió las alarmas también para la revancha. En la segunda parte, el VAR revisó una jugada en el área visitante por una falta de Weverton sobre Montiel, pero el árbitro Valenzuela cobró fuera de juego y desestimó el penal.

Cuando el partido se moría, a los 88 minutos, Lucas Martínez Quarta descontó con un remate de media distancia que se desvió en un defensor y descolocó al arquero brasileño. El 1-2 final deja a River con una luz de esperanza, aunque la serie está cuesta arriba.

La vuelta será en San Pablo, donde Palmeiras buscará cerrar el pase a semifinales con la ventaja de un gol y el envión anímico de haberse mostrado muy superior en Núñez. Gallardo, en tanto, tendrá que rearmar el equipo y recuperar lesionados si quiere dar otro golpe épico en su ciclo.