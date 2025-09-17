"
Palmeiras sorprendió en el Monumental y dejó a River contra las cuerdas

Por la ida de los cuartos de final, el Millonario sufrió de principio a fin. Palmeiras pegó de entrada, manejó el partido y se lleva un triunfo enorme a Brasil. El descuento de Martínez Quarta deja una mínima ilusión para la revancha.

River Plate no pudo hacer pie en el Monumental y cayó 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo vivió una noche adversa: fue dominado desde el inicio, perdió a una de sus figuras por lesión y deberá mejorar mucho para intentar la hazaña en San Pablo.

A los 5 minutos, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador con un cabezazo impecable tras un córner de Andreas Pereira. El golpe tempranero desacomodó al local y dio confianza a los brasileños, que se adueñaron de la pelota y del ritmo del juego. Antes del descanso, una salida en falso de “Huevo” Acuña terminó en una contra letal: el Flaco López habilitó a Vitor Roque, que definió con sutileza ante la salida de Franco Armani para el 2-0.

River apenas insinuó reacción. Para colmo, Sebastián Driussi pidió el cambio por una molestia muscular y encendió las alarmas también para la revancha. En la segunda parte, el VAR revisó una jugada en el área visitante por una falta de Weverton sobre Montiel, pero el árbitro Valenzuela cobró fuera de juego y desestimó el penal.

Cuando el partido se moría, a los 88 minutos, Lucas Martínez Quarta descontó con un remate de media distancia que se desvió en un defensor y descolocó al arquero brasileño. El 1-2 final deja a River con una luz de esperanza, aunque la serie está cuesta arriba.

La vuelta será en San Pablo, donde Palmeiras buscará cerrar el pase a semifinales con la ventaja de un gol y el envión anímico de haberse mostrado muy superior en Núñez. Gallardo, en tanto, tendrá que rearmar el equipo y recuperar lesionados si quiere dar otro golpe épico en su ciclo.

