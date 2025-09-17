River Plate no pudo hacer pie en el Monumental y cayó 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo vivió una noche adversa: fue dominado desde el inicio, perdió a una de sus figuras por lesión y deberá mejorar mucho para intentar la hazaña en San Pablo.
Palmeiras sorprendió en el Monumental y dejó a River contra las cuerdas
Por la ida de los cuartos de final, el Millonario sufrió de principio a fin. Palmeiras pegó de entrada, manejó el partido y se lleva un triunfo enorme a Brasil. El descuento de Martínez Quarta deja una mínima ilusión para la revancha.