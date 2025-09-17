"
Juicio por Julieta Viñales: declaró el medico que la operó en el Rawson

El juicio por la muerte de Julieta Viñales sumó un testimonio clave: el otorrino que la atendió en el Hospital Rawson detalló el cuadro crítico y reveló que Babsía lo consultó mientras la familia no lograba ubicarlo.

El juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven que falleció días después de una operación de amígdalas, avanza en Tribunales con declaraciones que marcan el rumbo del caso. Tras el duro testimonio de los padres de la víctima, este martes declaró el otorrinolaringólogo Sebastián Lifschitz, quien atendió a la chica cuando su estado ya era crítico en el Hospital Rawson.

Lifschitz respondió preguntas de la defensa, la fiscalía y la querella, y su aporte fue calificado como “fundamental” por la abogada Cristina Naveda. “Su exposición fue importante”, subrayó, aludiendo a que comparte la misma especialidad que el imputado, Maximiliano Babsía, y que asistió a Julieta en las últimas horas de vida.

En la audiencia trascendió que Babsía se comunicó con Lifschitz para consultarlo por el cuadro de la paciente, mientras los padres de la joven no conseguían ubicarlo. Cyntia Aboal, madre de Julieta, declaró que tras el paro cardíaco de su hija en el Rawson, el médico que la había operado “desapareció”.

También testificó la anestesista que participó en la cirugía realizada en el Hospital Marcial Quiroga, aunque su declaración fue considerada “limitada” por la querella. “No dio luz al caso”, afirmaron fuentes cercanas a la familia.

El debate continuará el jueves con más profesionales de la salud que estuvieron involucrados en la atención de la paciente.

Maximiliano Babsía enfrenta un pedido de 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación profesional por homicidio culposo, según solicitó la querella. En contrapartida, sus defensores, Fernando Castro y Federico Petrignani, insisten en la absolución. La fiscalía, representada por Claudia Yanina Galante, sostiene la acusación por negligencia médica.

La familia de Julieta espera que los nuevos testimonios confirmen lo que denuncian desde el inicio: que hubo desatención y falta de respuesta oportuna que derivaron en la muerte de la joven, ocurrida después de una cirugía que parecía rutinaria.

