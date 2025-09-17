Juicio por Julieta Viñales: declaró el medico que la operó en el Rawson

Lifschitz respondió preguntas de la defensa, la fiscalía y la querella, y su aporte fue calificado como “fundamental” por la abogada Cristina Naveda. “Su exposición fue importante”, subrayó, aludiendo a que comparte la misma especialidad que el imputado, Maximiliano Babsía, y que asistió a Julieta en las últimas horas de vida.

En la audiencia trascendió que Babsía se comunicó con Lifschitz para consultarlo por el cuadro de la paciente, mientras los padres de la joven no conseguían ubicarlo. Cyntia Aboal, madre de Julieta, declaró que tras el paro cardíaco de su hija en el Rawson, el médico que la había operado “desapareció”.