El juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven que falleció días después de una operación de amígdalas, avanza en Tribunales con declaraciones que marcan el rumbo del caso. Tras el duro testimonio de los padres de la víctima, este martes declaró el otorrinolaringólogo Sebastián Lifschitz, quien atendió a la chica cuando su estado ya era crítico en el Hospital Rawson.
Juicio por Julieta Viñales: declaró el medico que la operó en el Rawson
El juicio por la muerte de Julieta Viñales sumó un testimonio clave: el otorrino que la atendió en el Hospital Rawson detalló el cuadro crítico y reveló que Babsía lo consultó mientras la familia no lograba ubicarlo.