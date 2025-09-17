Varios días atrás, Evangelina Anderson y Leandro Paredes quedaron en el ojo de la tormenta mediática después de que Yanina Latorre confiase que la ex de Martín Demichelis aparentemente se estaría viendo con un hombre casado. Tras ello, fue señalado el nombre del integrante de la Selección Nacional como el señor en cuestión y el escándalo fue total.
El comentario de la esposa de Di María a un posteo de Paredes
Jorgelina Cardoso comentó un posteo de la esposa del jugador de Boca vinculado con Evangelina Anderson.