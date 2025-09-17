El comentario de la esposa de Di María a un posteo de Paredes

Ocurre que el campeón del Mundo no sólo está en pareja con Camila Galante, sino que junto a ella conforman una familia junto a sus tres hijos -el menor de apenas 6 meses de edad-.

Y si bien el matrimonio se mostró unido en medio del escandalete al ir a ver la obra teatral Rocky, donde Nico Vázquez invitó a Paredes al escenario y todo, por estas horas Camila Galante y Leandro Paredes tuvieron un nuevo gesto en señal de que la paz reina en su familia haciendo caso omiso de los rumores de infidelidad.