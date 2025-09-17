"
San Juan 8 > Espectáculos > Leandro Paredes

El comentario de la esposa de Di María a un posteo de Paredes

Jorgelina Cardoso comentó un posteo de la esposa del jugador de Boca vinculado con Evangelina Anderson.

Varios días atrás, Evangelina Anderson y Leandro Paredes quedaron en el ojo de la tormenta mediática después de que Yanina Latorre confiase que la ex de Martín Demichelis aparentemente se estaría viendo con un hombre casado. Tras ello, fue señalado el nombre del integrante de la Selección Nacional como el señor en cuestión y el escándalo fue total.

Ocurre que el campeón del Mundo no sólo está en pareja con Camila Galante, sino que junto a ella conforman una familia junto a sus tres hijos -el menor de apenas 6 meses de edad-.

Y si bien el matrimonio se mostró unido en medio del escandalete al ir a ver la obra teatral Rocky, donde Nico Vázquez invitó a Paredes al escenario y todo, por estas horas Camila Galante y Leandro Paredes tuvieron un nuevo gesto en señal de que la paz reina en su familia haciendo caso omiso de los rumores de infidelidad.

Así, Galante y Paredes hicieron un posteo conjunto desde sus respectivas cuentas de Instagram, donde se mostraron felices con sus hijos -Victoria, Giovanni y Lautaro-, donde el integrante del conjunto albiceleste escribió "Mi vida", al tiempo que Camila le sumó un "Hola, mis amores".

FUENTE: PrimiciasYa

