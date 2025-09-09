"
Avanza la instalación de cartelería digital en Avenida Circunvalación

Esto mejora o de mejorar la seguridad vial y brindar información en tiempo real a los conductores.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección de Recursos Energéticos, avanza con la instalación de un moderno sistema de señalización digital LED sobre la Avenida Circunvalación, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y brindar información en tiempo real a los conductores.

En el marco de este proyecto, ya se colocaron los dos primeros pórticos digitales en la intersección de Abraham Tapia y Mendoza. Se trata de una obra de alto impacto que contempla la colocación de 16 pórticos metálicos con cartelería LED de última generación, distribuidos en ocho zonas estratégicas del anillo vial más importante de la provincia.

Tecnología al servicio de la seguridad

El sistema está compuesto por:

  • 8 pórticos de mensajería variable, que transmitirán advertencias, alertas viales y datos de servicio para los conductores.

  • 8 pórticos con sistema ITS, equipados con radares de velocidad, lectores automáticos de patentes y tecnología de monitoreo en tiempo real.

Estos dispositivos estarán integrados al sistema de gestión del CISEM, lo que permitirá operar de forma remota, actualizar mensajes en tiempo real y recopilar datos clave para optimizar el tránsito y la seguridad vial en puntos críticos.

Avance de obra

Para la próxima semana está previsto que se complete la instalación de ocho carteles, lo que representa el 50% del proyecto total. Los siguientes puntos programados para la colocación de pórticos incluyen:

  • Tramo entre Ruta 40 y Ruta 20

  • Tramo entre Roca de Sáenz Peña y San Lorenzo

  • Tramo entre Libertador e Ignacio de la Rosa

Montaje nocturno y trabajo especializado

Los trabajos se realizan en horario nocturno, entre las 22 y las 6 horas, para minimizar el impacto en la circulación vehicular. En cada operativo intervienen tres hidrogrúas y un equipo de aproximadamente 15 operarios especializados.

Antes del montaje, se ejecutó la construcción de bases de hormigón armado, diseñadas para garantizar la estabilidad estructural de los pórticos. Durante la instalación, se implementan cortes parciales de tránsito, coordinados con personal de seguridad vial, para proteger tanto a los conductores como a los trabajadores.

Inversión y modernización

La obra es financiada en su totalidad con fondos provinciales y forma parte de una política de modernización de la infraestructura vial impulsada por el Gobierno de San Juan. El objetivo es claro: incorporar tecnología innovadora y sustentable, y reforzar la seguridad en una de las arterias más transitadas de la provincia.

