La oposición celebró el rechazo en Diputados a los vetos de Milei

En la misma línea, Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, expresó que “quedó demostrado que la educación y la salud pública son más fuertes que cualquier veto” y adelantó su voto en la Cámara Alta: “Vamos a seguir defendiéndolas”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria y remarcó que “sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos”. Desde la movilización, afirmó: “El pueblo está de pie y volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”.

A su turno, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que este revés es un golpe político para el Presidente: “El rechazo al veto de la emergencia del Garrahan y la salud pediátrica es otro logro de la movilización popular. Es falsa la idea de que los vetos se fundan en la defensa del equilibrio fiscal”.

El dirigente social Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, ironizó en referencia a las denuncias de coimas en la ANDIS: “Pueblo 2 – Milei 0 (Karina 3%)”.

En tanto, Leopoldo Moreau, diputado de Unión por la Patria, celebró el resultado como “un triunfo de la sociedad” que frenó lo que consideró “un plan de entrega y miseria planificada”.

“La Universidad Pública y el Garrahan no se entregan. El Congreso es el lugar para frenar el plan de Milei y su secta”, aseguró.

Con esta votación, el Congreso dejó en claro un mensaje político de peso: la defensa de la educación superior y de la salud infantil como pilares de la política pública, frente al programa de ajuste impulsado desde el Ejecutivo.