Así votaron los legisladores sanjuaninos el rechazo a los vetos de Milei

Entre los representantes de San Juan, acompañaron el proyecto:

Walberto Allende (Unión por la Patria)

Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria)

Jorge “Koki” Chica (Unión por la Patria)

María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo)

Nancy Picón (Producción y Trabajo)

En cambio, José Peluc (La Libertad Avanza) se expresó en contra, alineado con el oficialismo nacional.

Emergencia en Pediatría

El otro debate fuerte de la jornada fue el veto del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en pediatría por un año, en respuesta a la falta de profesionales, insumos y recursos en hospitales de referencia como el Garrahan.

La Cámara baja rechazó el veto y ratificó la norma original con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

Los votos sanjuaninos en este caso se distribuyeron de la siguiente manera:

A favor del rechazo al veto presidencial: Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone, Jorge Chica, María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón.

En contra: José Peluc, quien volvió a acompañar al oficialismo nacional.

Las posturas de los seis diputados sanjuaninos exhibieron una fuerte mayoría a favor de sostener el financiamiento educativo y garantizar la emergencia en pediatría, en sintonía con el voto mayoritario del recinto. Solo Peluc, referente libertario en la provincia, se mantuvo alineado con la Casa Rosada.