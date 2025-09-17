"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan se sumó a la Marcha Federal en defensa de la educación pública

Cientos de personas se sumaron a la Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes y gremios reclamaron en las calles contra el veto presidencial y en defensa de la educación pública.

Este miércoles 17 de septiembre, miles de sanjuaninos salieron a las calles para sumarse a la tercera Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional en defensa de la educación pública y gratuita, en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración en San Juan comenzó a las 16.30 en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Mendoza, y a las 17 en punto la columna de manifestantes inició su recorrido por las principales arterias del microcentro. Estudiantes, docentes, gremialistas, trabajadores y ciudadanos marcharon desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se realizó el acto central.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, destacó la participación de la comunidad y advirtió sobre la crítica situación presupuestaria de la casa de estudios. “Lo que nos otorgan para el año que viene es lo mismo que nos han dado este año. Si bien dicen que hay aumentos, no sé cómo sacan la cuenta. El gobierno nos da 2 billones y medio de diferencia y de ninguna manera se puede seguir funcionando”, señaló.

Te puede interesar...

image

El rector también remarcó que la movilización busca que el Congreso trate cuanto antes la Ley de Financiamiento Universitario: “No arregla para adelante, compone lo que se ha perdido. La ley de presupuesto es la que se tiene que tratar. Espero que pronto el Congreso apruebe o rechace, porque eso nos permitirá planificar y no depender de la discrecionalidad que caracteriza a este gobierno”.

Además, valoró el acompañamiento provincial: “He estado en contacto con las autoridades de San Juan, que han manifestado permanentemente su apoyo. Considero que cinco votos vamos a tener de parte de nuestros legisladores”.

Mientras en San Juan las calles se colmaron de estudiantes y trabajadores, en Buenos Aires la movilización frente al Congreso fue multitudinaria. Allí también hubo presencia sanjuanina: docentes, estudiantes y no docentes de la UNSJ viajaron más de 12 horas para participar de la marcha federal, bajo la consigna “No al veto”.

Berenguer destacó el carácter histórico de la protesta: “Desde Sarmiento hasta ahora, la espina dorsal de nuestro país es la educación, y es la única manera que un pueblo se desarrolla. Así lo entiende esta comunidad”.

La marcha comenzó en avenida Ignacio de la Roza y Mendoza, siguió hacia el oeste hasta Alem, luego avanzó hacia el norte hasta Libertador. Posteriormente la columna tomó Caseros hacia el sur hasta Mitre, y desde allí caminó hasta Jujuy, donde se desarrolló el acto final con discursos de autoridades y gremios universitarios.

La movilización en San Juan coincidió con la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el veto presidencial al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan, un hecho que fortaleció aún más el sentido de unidad en las calles.

Temas

Te puede interesar