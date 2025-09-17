Según informó el organismo, en junio de este año se estableció mediante resolución un monto consolidado de $550.162.640, correspondiente a consumos hasta enero de 2025. Además, destacaron que la cifra “debe actualizarse con intereses hasta el momento del efectivo pago”.
El EPRE aclaró sobre la deuda millonaria de Caucete con DECSA
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) salió a aclarar la situación en torno a la millonaria deuda que mantiene la Municipalidad de Caucete con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) por el servicio de alumbrado público.