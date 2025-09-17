"
El EPRE aclaró sobre la deuda millonaria de Caucete con DECSA

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) salió a aclarar la situación en torno a la millonaria deuda que mantiene la Municipalidad de Caucete con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) por el servicio de alumbrado público.

Según informó el organismo, en junio de este año se estableció mediante resolución un monto consolidado de $550.162.640, correspondiente a consumos hasta enero de 2025. Además, destacaron que la cifra “debe actualizarse con intereses hasta el momento del efectivo pago”.

Auditoría y resolución

Desde el EPRE explicaron que el monto de la deuda surge de una exhaustiva auditoría técnica y comercial, la cual fue solicitada por el propio municipio en 2024. Durante ese proceso, analizaron los informes presentados tanto por el municipio como por la empresa distribuidora y, al detectar “inconsistencias”, se aplicó el principio “in dubio pro-usuario”, favoreciendo a la Municipalidad de Caucete.

Posteriormente, en julio, ambas partes firmaron un acuerdo para cumplir con la resolución del EPRE, y se estableció que cualquier diferencia futura sería sometida a consulta del ente regulador.

Acción judicial y defensa

El organismo también señaló que no tiene confirmación sobre si la deuda fue regularizada y que solo tuvo acceso a trascendidos sobre declaraciones de la gestión de Romina Rosas en torno a una acción judicial para pedir la nulidad de la resolución.

“Respetando el derecho a acudir a la Justicia, una vez que esta Autoridad Regulatoria sea notificada formalmente de la demanda, se presentarán en dicha instancia todos los fundamentos técnicos y legales que hacen a su defensa, que otorgan total solidez técnica a la Resolución del EPRE, la cual goza de presunción de legitimidad y posee fuerza ejecutoria”, indica el comunicado.

Riesgos para el sistema eléctrico

Por último, el EPRE advirtió que la deuda prolongada representa riesgos para la previsibilidad del Sistema Eléctrico Provincial, dado que es necesario asegurar la sostenibilidad económica del servicio para todos los usuarios. También subrayaron que el cálculo realizado no solo fue el más equitativo posible, sino que además sugirió un procedimiento de control hasta que el Municipio instale los medidores correspondientes y regularice su situación a futuro.

