La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que Cristina Fernández de Kirchner restituya 684 mil millones de pesos en la causa Vialidad. La resolución ratificó lo establecido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había determinado esa suma tras actualizar el decomiso con el índice de precios al consumidor (IPC).
Casación confirmó el decomiso contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad
Los jueces consideraron que la actualización por IPC es un método válido para preservar el valor real del beneficio ilícito y desestimaron los cálculos presentados por la defensa.