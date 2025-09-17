Casación confirmó el decomiso contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

La ex presidenta había objetado ese cálculo y sostuvo que la cifra debía reducirse a 42.000 millones de pesos. Para respaldar su postura presentó pericias de sus propios técnicos, que aplicaron la tasa pasiva promedio del Banco Central como método de actualización. También señaló que la competencia correspondía a la justicia civil y comercial federal.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron esos planteos. En su resolución afirmaron que la actualización por IPC es “un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria” y consideraron que la defensa no logró demostrar “errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en la resolución del tribunal oral”.