Casación confirmó el decomiso contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Los jueces consideraron que la actualización por IPC es un método válido para preservar el valor real del beneficio ilícito y desestimaron los cálculos presentados por la defensa.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que Cristina Fernández de Kirchner restituya 684 mil millones de pesos en la causa Vialidad. La resolución ratificó lo establecido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había determinado esa suma tras actualizar el decomiso con el índice de precios al consumidor (IPC).

La ex presidenta había objetado ese cálculo y sostuvo que la cifra debía reducirse a 42.000 millones de pesos. Para respaldar su postura presentó pericias de sus propios técnicos, que aplicaron la tasa pasiva promedio del Banco Central como método de actualización. También señaló que la competencia correspondía a la justicia civil y comercial federal.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron esos planteos. En su resolución afirmaron que la actualización por IPC es “un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria” y consideraron que la defensa no logró demostrar “errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en la resolución del tribunal oral”.

El fallo destacó la obligatoriedad del decomiso como consecuencia de la condena penal, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal y en las convenciones internacionales contra la corrupción. La Sala también dio por abstractos otros planteos de la defensa, entre ellos un pedido de nulidad que ya había sido rechazado por el tribunal oral y la oposición a la denegación del efecto suspensivo del recurso de casación.

