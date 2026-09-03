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Milei y Kast se reunieron tras la polémica por el estrecho de Magallanes

Los presidentes repasaron asuntos de integración y cooperación. El encuentro ocurrió luego de declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina que causaron molestia en Chile.

Tras la polémica por el Estrecho de Magallanes, Javier Milei y su par chileno José Antonio Kast mantuvieron este jueves una reunión en el Palacio de la Moneda, en Santiago, para analizar asuntos de interés bilateral. El Presidente argentino llegó a la cita junto a su hermana, Karina Milei, luego de participar del Foro de Madrid.

Por el momento, ninguno de los dos mandatarios realizó declaraciones públicas sobre la reunión, que constituyó el cuarto encuentro entre ambos desde que Kast asumió la Presidencia de Chile.

Según trascendió, durante la conversación abordaron la necesidad de afianzar la cooperación estratégica, avanzar en acuerdos políticos y fortalecer los vínculos económicos y la integración regional entre ambos países.

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El encuentro se produjo luego de las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien señaló que la zona de Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake representan una cuestión de soberanía y una "llave bioceánica Atlántico-Pacífico" donde es necesario "hacer presencia".

Las declaraciones generaron una respuesta del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que el Estrecho de Magallanes "es indiscutiblemente" del país trasandino. Además, parlamentarios habían pedido a Kast que reclamara la derogación del decreto argentino 457, firmado en 2021.

Sin embargo, el mandatario chileno descartó esa posibilidad. "Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto", afirmó, y agregó que los tratados internacionales establecen con claridad la soberanía de Chile sobre el paso marítimo.

Antes de trasladarse al Palacio de la Moneda, Milei había mantenido una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Según trascendió, uno de los temas centrales fueron las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. También participaron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

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