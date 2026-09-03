Milei y Kast se reunieron tras la polémica por el estrecho de Magallanes

El encuentro se produjo luego de las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien señaló que la zona de Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake representan una cuestión de soberanía y una "llave bioceánica Atlántico-Pacífico" donde es necesario "hacer presencia".

Las declaraciones generaron una respuesta del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que el Estrecho de Magallanes "es indiscutiblemente" del país trasandino. Además, parlamentarios habían pedido a Kast que reclamara la derogación del decreto argentino 457, firmado en 2021.

Sin embargo, el mandatario chileno descartó esa posibilidad. "Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto", afirmó, y agregó que los tratados internacionales establecen con claridad la soberanía de Chile sobre el paso marítimo.

Antes de trasladarse al Palacio de la Moneda, Milei había mantenido una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Según trascendió, uno de los temas centrales fueron las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. También participaron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.