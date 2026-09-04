Este viernes cierran las inscripciones para el Poder Judicial: ya hay más de 11.200 anotados

Del total de inscriptos, más de 600 corresponden a la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde el Poder Judicial aclararon que el listado oficial de personas que finalmente quedaron inscriptas no será difundido este viernes de manera inmediata, ya que primero se deberá realizar un proceso de análisis y verificación de las inscripciones para comprobar que toda la información y documentación presentada sea correcta y verídica.

Cómo anotarse y cuáles son los requisitos

La inscripción se realiza de manera online y desde una computadora, con el DNI en mano. El formulario estará disponible hasta las 12 de este viernes.

Entre los principales requisitos establecidos para participar del concurso se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Ser argentino.

Acreditar dos años de residencia en la provincia de San Juan.

En el caso de los mayores de 35 años, acreditar aportes jubilatorios previos.

El micrositio oficial del concurso reúne además el reglamento, la documentación requerida y toda la información vinculada con las diferentes etapas del proceso de selección.

Las etapas del concurso

Una vez finalizada la inscripción y superada la instancia de verificación, los postulantes deberán atravesar distintas evaluaciones.

La primera instancia será una evaluación de ortografía, en la que será necesario alcanzar al menos el 70% de respuestas correctas para continuar en el proceso.

Quienes avancen accederán posteriormente a un curso virtual obligatorio de nueve módulos, con contenidos relacionados con el Derecho y el funcionamiento del Poder Judicial. La capacitación será asincrónica y autogestionada.

La cuarta etapa consistirá en un examen de conocimientos teóricos compuesto por 100 preguntas. Para aprobarlo, los postulantes deberán responder correctamente al menos 71 preguntas y dispondrán de 75 minutos para completar la evaluación.

Finalmente, quienes logren superar todas las instancias deberán afrontar una entrevista personal obligatoria y eliminatoria, destinada a evaluar el perfil de cada postulante.

Con el cierre de las inscripciones, comenzará ahora una nueva etapa del concurso: la revisión de los datos y documentación de los miles de aspirantes que buscan acceder a un puesto dentro del Poder Judicial.