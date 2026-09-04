Un trabajador fue víctima de un robo y amenazas durante la siesta en Finca Mulet, donde un grupo de entre 9 y 10 menores ingresó sin autorización al lugar y, tras intimidarlo con un rifle de aire comprimido, le sustrajo varias herramientas y su documento de identidad.
Amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron herramientas
El damnificado, se encontraba trabajando cuando fue sorprendido por el grupo, integrado por menores de entre 12 y 16 años. En ese momento, uno de ellos lo habría amenazado apuntándole con un rifle de aire comprimido.