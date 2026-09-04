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Amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron herramientas

El damnificado, se encontraba trabajando cuando fue sorprendido por el grupo, integrado por menores de entre 12 y 16 años. En ese momento, uno de ellos lo habría amenazado apuntándole con un rifle de aire comprimido.

Un trabajador fue víctima de un robo y amenazas durante la siesta en Finca Mulet, donde un grupo de entre 9 y 10 menores ingresó sin autorización al lugar y, tras intimidarlo con un rifle de aire comprimido, le sustrajo varias herramientas y su documento de identidad.

Según denunció el damnificado, se encontraba trabajando cuando fue sorprendido por el grupo, integrado por menores de entre 12 y 16 años. En ese momento, uno de ellos lo habría amenazado apuntándole con un rifle de aire comprimido.

Los jóvenes le sustrajeron una horqueta, una pala y su DNI y posteriormente escaparon del lugar.

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A partir de tareas de investigación y con intervención del 2º Juzgado de Menores, efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos en domicilios ubicados en el Barrio Cura Brochero, específicamente en las manzanas E, B y F.

Los procedimientos tuvieron resultado positivo y permitieron recuperar distintos elementos que estarían vinculados con el hecho. Entre los objetos secuestrados se encontraban dos palas de puntear con mango de madera y punta de acero, además de un rifle de aire comprimido negro marca SNOWPEAK calibre 5.5, equipado con alza, guión, mira y culata de plástico.

También fue secuestrada ropa que habría sido utilizada durante el robo.

Todos los elementos fueron trasladados a sede policial, mientras que los menores involucrados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el hecho.

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