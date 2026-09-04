Amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron herramientas

A partir de tareas de investigación y con intervención del 2º Juzgado de Menores, efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos en domicilios ubicados en el Barrio Cura Brochero, específicamente en las manzanas E, B y F.

Los procedimientos tuvieron resultado positivo y permitieron recuperar distintos elementos que estarían vinculados con el hecho. Entre los objetos secuestrados se encontraban dos palas de puntear con mango de madera y punta de acero, además de un rifle de aire comprimido negro marca SNOWPEAK calibre 5.5, equipado con alza, guión, mira y culata de plástico.

También fue secuestrada ropa que habría sido utilizada durante el robo.

Todos los elementos fueron trasladados a sede policial, mientras que los menores involucrados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el hecho.