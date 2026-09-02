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Abrieron las inscripciones del pre selectivo para el Pre Cosquín 2027

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre y está destinada a artistas que busquen participar con propuestas vinculadas a la música, la danza y las expresiones de raíz folklórica.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, abrió las inscripciones para participar del Pre Cosquín 2027 Sede San Juan, instancia que seleccionará a los artistas que representarán a la provincia en el Certamen para Nuevos Valores que se desarrolla en Cosquín, Córdoba.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 31 de agosto hasta el 18 de septiembre y está destinada a artistas que busquen participar con propuestas vinculadas a la música, la danza y las expresiones de raíz folklórica.

El preselectivo de la Sede San Juan se realizará los días 3 y 4 de octubre, a partir de las 15, en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM–UNSJ). La entrada para acompañar ambas jornadas será libre y gratuita.

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Los participantes podrán competir en los rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico, canción inédita y expresión oral folklórica.

De acuerdo con el reglamento oficial, podrán participar personas mayores de 16 años, argentinas nativas o naturalizadas, que cumplan con las condiciones establecidas para cada uno de los rubros. Entre otros requisitos, no podrán presentarse quienes hayan resultado ganadores del certamen en ediciones anteriores en el mismo rubro, salvo las excepciones contempladas por el reglamento.

El Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín tiene como objetivo reconocer el talento de artistas de distintos puntos del país que presenten propuestas de raíz folklórica argentina en música y danza, brindándoles la posibilidad de llegar a uno de los escenarios más representativos del folklore nacional.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 18 de septiembre y deberán realizarse mediante el formulario online habilitado para la Sede San Juan. Pre Cosquín 2027 Sede San Juan

Antes de completar la inscripción, los participantes deberán consultar las bases y condiciones del Reglamento Pre Cosquín 2026-2027, donde se detallan los requisitos de participación y las condiciones específicas para cada rubro.

Para consultas, las personas interesadas podrán comunicarse al 264 627 0822 o escribir a [email protected].

La instancia provincial es organizada por la Dirección Territorial de Artes Populares y Folklóricas, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

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