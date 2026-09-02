Abrieron las inscripciones del pre selectivo para el Pre Cosquín 2027

Los participantes podrán competir en los rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico, canción inédita y expresión oral folklórica.

De acuerdo con el reglamento oficial, podrán participar personas mayores de 16 años, argentinas nativas o naturalizadas, que cumplan con las condiciones establecidas para cada uno de los rubros. Entre otros requisitos, no podrán presentarse quienes hayan resultado ganadores del certamen en ediciones anteriores en el mismo rubro, salvo las excepciones contempladas por el reglamento.

El Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín tiene como objetivo reconocer el talento de artistas de distintos puntos del país que presenten propuestas de raíz folklórica argentina en música y danza, brindándoles la posibilidad de llegar a uno de los escenarios más representativos del folklore nacional.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 18 de septiembre y deberán realizarse mediante el formulario online habilitado para la Sede San Juan. Pre Cosquín 2027 Sede San Juan

Antes de completar la inscripción, los participantes deberán consultar las bases y condiciones del Reglamento Pre Cosquín 2026-2027, donde se detallan los requisitos de participación y las condiciones específicas para cada rubro.

Para consultas, las personas interesadas podrán comunicarse al 264 627 0822 o escribir a [email protected].

La instancia provincial es organizada por la Dirección Territorial de Artes Populares y Folklóricas, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.