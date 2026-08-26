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Dictarán un nuevo curso de Alfabetización en IA: cómo inscribirse

Se trata de la séptima cohorte del curso virtual de IA, que iniciará el lunes 14 de septiembre y hay 1.000 cupos disponibles.

El lunes 14 de septiembre comienza la séptima cohorte de Alfabetización en Inteligencia Artificial. Este curso tendrá una duración total de 10 horas que se distribuirán durante 3 semanas. La distribución de esas horas consiste en 4 horas sincrónicas online (a cursar 2 horas por semana) y 6 horas asincrónicas (a cursar en día y horario a elección, con fecha límite). Las clases finalizan el viernes 2 de octubre.

El cursado sincrónico se puede realizar los días lunes, miércoles o viernes. El horario puede ser de 10 a 12 horas, de 14 a 16 horas o de 18 a 20 horas (sujeto a modificaciones por razones de cupo).

El programa del curso está disponible en https://bit.ly/programaesencia

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Las inscripciones están disponibles en https://forms.gle/8j7Ljf9L8qj2k1Pr6

Esta iniciativa es posible gracias al convenio que firmó el Gobierno de San Juan con Eidos Global. Hasta el momento se han realizado seis cohortes que han permitido la formación de más de 1.700 sanjuaninos mayores de 16 años.

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