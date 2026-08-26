El lunes 14 de septiembre comienza la séptima cohorte de Alfabetización en Inteligencia Artificial. Este curso tendrá una duración total de 10 horas que se distribuirán durante 3 semanas. La distribución de esas horas consiste en 4 horas sincrónicas online (a cursar 2 horas por semana) y 6 horas asincrónicas (a cursar en día y horario a elección, con fecha límite). Las clases finalizan el viernes 2 de octubre.
Dictarán un nuevo curso de Alfabetización en IA: cómo inscribirse
Se trata de la séptima cohorte del curso virtual de IA, que iniciará el lunes 14 de septiembre y hay 1.000 cupos disponibles.