Escuchó disparos, salió a ver qué pasaba y encontró a su perro muerto

Personal de la Comisaría 19ª intervino en el hecho y logró interceptar el vehículo. Al entrevistar a uno de sus ocupantes, el hombre manifestó que el perro de su vecino habría intentado morderlo y aseguró que desde hacía tiempo mantenía problemas con los animales de vecinos de la zona.

De acuerdo con su declaración, habría efectuado un disparo contra el animal utilizando un arma de fuego Taurus calibre 9 mm, que llevaba consigo junto con su cargador y municiones. Según se indicó, el arma contaba con las respectivas credenciales.

El presunto autor fue identificado como Aguilera, de 30 años, quien se encontraba acompañado por otro hombre de 26 años.

Por el caso interviene la UFI Flagrancia, que investiga el hecho bajo la carátula de Abuso de Arma y Daños.