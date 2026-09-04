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Escuchó disparos, salió a ver qué pasaba y encontró a su perro muerto

El hombre pudo ver quienes fueron los autores del ataque. El agresor quedó vinculado a Flagrancia.

Un hombre denunció un hecho de abuso de arma y daños ocurrido en una finca ubicada sobre Callejón Medina, en Finca de Núñez, departamento en San Martín.

Según informó el damnificado, se encontraba en el lugar cuando escuchó tres detonaciones de arma de fuego. Al salir para verificar qué había sucedido, encontró a uno de sus perros, un can mestizo, sin vida.

En ese momento, observó a dos hombres que se alejaban rápidamente del lugar a bordo de una camioneta, por lo que dio aviso a las autoridades.

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Personal de la Comisaría 19ª intervino en el hecho y logró interceptar el vehículo. Al entrevistar a uno de sus ocupantes, el hombre manifestó que el perro de su vecino habría intentado morderlo y aseguró que desde hacía tiempo mantenía problemas con los animales de vecinos de la zona.

De acuerdo con su declaración, habría efectuado un disparo contra el animal utilizando un arma de fuego Taurus calibre 9 mm, que llevaba consigo junto con su cargador y municiones. Según se indicó, el arma contaba con las respectivas credenciales.

El presunto autor fue identificado como Aguilera, de 30 años, quien se encontraba acompañado por otro hombre de 26 años.

Por el caso interviene la UFI Flagrancia, que investiga el hecho bajo la carátula de Abuso de Arma y Daños.

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