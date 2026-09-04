La semana se despide con una temperatura agradable
La máxima se prevé llegaría a los 20°C, con el cielo despejado.
La máxima se prevé llegaría a los 20°C, con el cielo despejado.
La jornada de mañana se presentará con cielo algo nublado y condiciones estables durante todo el día. Según el pronóstico, no se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvia será del 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.
Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 9 °C, con vientos muy leves de entre 0 y 2 km/h, provenientes principalmente del sudoeste (SO).
Por la tarde, se registrará el momento más cálido del día, con una temperatura máxima estimada de 20 °C. El viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y tendrá dirección predominante del sur (S).
Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 °C, mientras que los vientos soplarán del sudeste (SE) a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.
De esta manera, se espera una jornada sin lluvias, con nubosidad variable y un marcado contraste térmico entre las primeras horas y la tarde.