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Colapinto terminó 9° en la primera tanda de entrenamientos de Monza

Franco Colapinto tuvo buenas sensaciones en su primera práctica del GP de Monza. Las mejoras en el auto se notaron y pudo meterse entre los mejores 10.

Franco Colapinto completó una buena primera tanda de entrenamiento en el GP de Monza de la Fórmula Uno. El piloto argentino culminó en el noveno puesto y Paul Aron ocupó el décimo lugar en el inicio del viernes. El estonio, piloto de reserva de Alpine, giró en el auto de Pierre Gasly.

Colapinto tiene a partir de este fin de semana un auto mejorado. El equipo logró brindarle las mismas actualizaciones que había tenido el piloto francés en la fecha anterior.

Alpine recibió una mala noticia este viernes porque la FIA decidió quitarle el tercer puesto que había logrado Gasly en Mónaco. La sanción se dio porque el francés excedió los límites de velocidad en los pitlane.

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La escudería francesa perdió 9 puntos importantes en su lucha por la Copa de Constructores y buscará comenzar a recuperarlos desde este fin de semana en Italia.

Las Ferrari dominaron la primera prueba con el 1-2 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton el 1-2 en Monza. El tercero fue George Russell con Mercedes.

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