Franco Colapinto completó una buena primera tanda de entrenamiento en el GP de Monza de la Fórmula Uno. El piloto argentino culminó en el noveno puesto y Paul Aron ocupó el décimo lugar en el inicio del viernes. El estonio, piloto de reserva de Alpine, giró en el auto de Pierre Gasly.
Colapinto terminó 9° en la primera tanda de entrenamientos de Monza
Franco Colapinto tuvo buenas sensaciones en su primera práctica del GP de Monza. Las mejoras en el auto se notaron y pudo meterse entre los mejores 10.