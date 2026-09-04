Colapinto terminó 9° en la primera tanda de entrenamientos de Monza

Colapinto tiene a partir de este fin de semana un auto mejorado. El equipo logró brindarle las mismas actualizaciones que había tenido el piloto francés en la fecha anterior.

Alpine recibió una mala noticia este viernes porque la FIA decidió quitarle el tercer puesto que había logrado Gasly en Mónaco. La sanción se dio porque el francés excedió los límites de velocidad en los pitlane.