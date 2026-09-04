"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. Así se refirió el presidente Javier Milei al proyecto de explotación petrolera llamado "Sea Lion" ( León Marino). Lo puso como ejemplo de las áreas en las que el Reino Unido realiza acuerdos para utilizar un recurso - el mar y el petróleo - que le pertenece a la Argentina y que no puede operar por su usurpación a las islas del Atlántico Sur.
El megaproyecto petrólero en Malvinas que Javier Milei rechazó
"Sea Lion" es un yacimiento submarino considerado como importante descubrimiento de petróleo ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas,