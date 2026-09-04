El megaproyecto petrólero en Malvinas que Javier Milei rechazó

El proyecto de Sea Lion, 220 km al norte de Malvinas, en el Mar Argentino. (Foto: A24.com)

La empresa Navitas Petroleum cotiza en la bolsa de Tel Aviv y tiene el 65% de las acciones del emprendimiento y controla su gestión. La advertencia hecha por el mandatario se basa en que la producción del primer barril de petróleo está prevista para marzo de 2028.

Se espera que la producción se extienda durante más de 30 años, generando puestos de trabajo tanto en las Islas Malvinas como en la cadena de proveedores del Reino Unido durante ese período.

En su página oficial, la compañía dice sobre este proyecto irregular: Navitas Petroleum (NPDP) adoptará un desarrollo por etapas para Sea Lion. Tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para las fases 1 y 2, comenzará la fase 1, que contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a un buque flotante reutilizado de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

La fase 2 se prevé para dentro de aproximadamente tres años después de la extracción del primer petróleo e incluirá la perforación de otros 12 pozos submarinos, que también serán conectados al sistema de producción.