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El megaproyecto petrólero en Malvinas que Javier Milei rechazó

"Sea Lion" es un yacimiento submarino considerado como importante descubrimiento de petróleo ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas,

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. Así se refirió el presidente Javier Milei al proyecto de explotación petrolera llamado "Sea Lion" ( León Marino). Lo puso como ejemplo de las áreas en las que el Reino Unido realiza acuerdos para utilizar un recurso - el mar y el petróleo - que le pertenece a la Argentina y que no puede operar por su usurpación a las islas del Atlántico Sur.

"Sea Lion" es un yacimiento submarino considerado como importante descubrimiento de petróleo ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de las licencias de producción PL032 y PL004b.

El proyecto está impulsado actualmente por dos empresas: la israelí Navitas Petroleum, que actúa como operadora y posee el 65% de la participación, y la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35% restante. Ambas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo de la primera etapa.

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El proyecto de Sea Lion, 220 km al norte de Malvinas, en el Mar Argentino. (Foto: A24.com)

La empresa Navitas Petroleum cotiza en la bolsa de Tel Aviv y tiene el 65% de las acciones del emprendimiento y controla su gestión. La advertencia hecha por el mandatario se basa en que la producción del primer barril de petróleo está prevista para marzo de 2028.

Se espera que la producción se extienda durante más de 30 años, generando puestos de trabajo tanto en las Islas Malvinas como en la cadena de proveedores del Reino Unido durante ese período.

En su página oficial, la compañía dice sobre este proyecto irregular: Navitas Petroleum (NPDP) adoptará un desarrollo por etapas para Sea Lion. Tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para las fases 1 y 2, comenzará la fase 1, que contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a un buque flotante reutilizado de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

La fase 2 se prevé para dentro de aproximadamente tres años después de la extracción del primer petróleo e incluirá la perforación de otros 12 pozos submarinos, que también serán conectados al sistema de producción.

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