Encuestan a sanjuaninos para conocer sus condiciones de vida

El operativo estadístico se desarrolla mediante visitas presenciales a los hogares seleccionados. Los encuestadores completan los cuestionarios a partir de la información brindada por los residentes y solo se realizará una visita por domicilio. Para garantizar la tranquilidad de la población, los agentes estarán identificados con credencial, carta de presentación y datos personales verificables. Además, se habilitarán líneas telefónicas y un sitio web para confirmar su identidad.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda se remarca la importancia de la participación ciudadana. Cada hogar encuestado representa a cientos de familias en su área geográfica, por lo que sus respuestas serán fundamentales para comprender la realidad social y económica del territorio. La ECV permitirá construir estadísticas propias, diseñadas desde una mirada local, ajustada a las necesidades y desafíos de San Juan.

Con este operativo, la provincia da un paso decisivo hacia la generación de información confiable, estratégica y actualizada que fortalezca la planificación de políticas públicas orientadas al bienestar de todos los sanjuaninos.

Para conocer más detalles, los interesados pueden ingresar a la PAGINA WEB de la encuesta.

Avanzan siete operativos estadísticos en San Juan con personal acreditado

En un marco de transparencia y trabajo coordinado, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que en San Juan avanzan de manera continua siete operativos estadísticos oficiales realizados por equipos provinciales y nacionales debidamente acreditados.

El objetivo es conocer con precisión la realidad social y económica de la provincia para orientar mejor los programas y decisiones de gobierno.

Los relevamientos vigentes, organizados por INDEC junto al Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), son:

* Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

* Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

* Índice de Variación del Costo de la Construcción (IVCC)

* Índice de Precios al Consumidor (IPC)

* Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM)

* Índice de Salarios

* Resto Urbano Provincial (RUP)

Para llevar adelante estas tareas, 40 personas trabajan en territorio sanjuanino y visitan viviendas, empresas y establecimientos de zonas urbanas y rurales, de acuerdo con el diseño muestral de cada operativo. Esta presencia en campo permite mediciones más precisas y oportunas, con impacto directo en el diseño de políticas públicas más eficaces.