Imperdible: receta de empanada de bondiola, rápida y fácil

Cada empanada mantiene un interior húmedo, gracias al salteado de cebolla y la carn tierna. Se recomienda dejar entibiar el relleno antes de armar las empanadas, para que la masa no se humedezca en exceso. Después de hornearlas, se presentan doradas y con un relleno fragante, ideal para todo tipo de comensales.

Tiempo de preparación

Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos.

10 minutos. Salteado y elaboración del relleno: 15 minutos.

15 minutos. Armado de empanadas: 10 minutos.

10 minutos. Cocción al horno: 10-12 minutos (según horno y tamaño).

10-12 minutos (según horno y tamaño). Tiempo total estimado: 45 minutos.

Ingredientes

500 g de bondiola de cerdo

2 cebollas medianas

3 cebollas de verdeo

1 morrón rojo pequeño (opcional)

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de ají molido (opcional)

Sal y pimienta a gusto

12 tapas de empanadas para horno

1 huevo duro (opcional)

30 g de aceitunas verdes (opcional)

1 huevo batido para pintar

Cómo hacer empanadas de bondiola rápidas y fáciles, paso a paso

Se corta la bondiola en cubos pequeños, retirando el exceso de grasa.

Se pelan y pican las cebollas, el morrón y la cebolla de verdeo.

En una sartén grande, se calienta el aceite y se dora la bondiola a fuego fuerte.

Se añaden las cebollas y el morrón, y se rehoga hasta que estén tiernos.

Se condimenta con pimentón, ají molido, sal y pimienta. Se suma la parte verde del verdeo y se mezcla todo.

Si se lo desea, se agrega el huevo duro picado y las aceitunas verdes troceadas. Se mezcla y se deja entibiar el relleno.

Se distribuye una porción de relleno sobre cada tapa de empanada. Se cierran haciendo el repulgue tradicional.

Se acomoda cada empanada en una placa ligeramente aceitada y se pincelan con huevo batido.

Se llevan al horno fuerte precalentado (200-220°C) por 10-12 minutos, hasta que estén doradas.

Se sirven calientes, ideales con salsa criolla o simplemente con un poco de jugo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 12 empanadas medianas, por lo que la receta rinde 4 porciones principales (de 3 empanadas cada una).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada empanada (1 unidad) aporta aproximadamente:

Calorías: 185

185 Grasas: 9 g

9 g Grasas saturadas: 3 g

3 g Carbohidratos: 18 g

18 g Azúcares: 2 g

2 g Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez cocidas, las empanadas pueden conservarse en la heladera hasta 3 días dentro de un recipiente hermético. Si se desea congelarlas, lo ideal es hacerlo antes de la cocción y luego llevarlas directamente al horno agregando algunos minutos adicionales.